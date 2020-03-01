Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yine örnek davranış

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ,İdlip de şehit olan 33 Asker için il binasına dev afiş astı.

SGK Erzurum İl Müdürlüğü çalışanları tarafından askerlerimizin acılarını paylaşmak ve toplumdaki hassasiyeti canlı tutmak ve ordumuza destek olmak amacıyla İl Müdürlüğü binasına dev afiş asıldı.

Binayı kaplayan dev afişte şu ifadelere yer verildi;

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın."

Afişi gören vatandaşlar SGK’nın bu hassasiyetinin toplumun duygularına da tercüman olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler.

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