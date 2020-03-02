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Erzurum'daki STK'lardan İdlib saldırısına tepki

DHA


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) ERZURUM'daki 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, rejimin İdlib'de düzenlediği saldırıya tepki gösterildi. 
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzelediği ve 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepki için Erzurum'daki STK üyeleri, ortak basın açıklaması düzenledi. 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasında saldırı kınandı. Bildiriyi okuyan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. 
Mehmetçiğin ülke sınırları ile mazlumları koruduğuna vurgu yapan Yücelik, şunları kaydetti: 
"Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatıyla bedel ödemeye de başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-03-02 12:03:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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