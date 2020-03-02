Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi Aşkale'de

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İstanbul'da faaliyet gösteren Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi 3 Mart Aşkale'nin kurtuluşu münasebetiyle ilçeye ziyaret düzenlediler.

Yapılan gezi kapsamında federasyon yöneticileri Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yaptırmış ve Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat’ı makamlarında ziyaret etti.

Dernekler Federasyonu Başkanı Cem Sağıroğlu ve beraberindeki yönetim kurulu daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret için Erzurum’a hareket ettiler.

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