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Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi

İHA

Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ÜniversiteSTK iş birlikleri çerçevesinde yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu mesaisini STK ziyaretlerine ayıran Rektör Çomaklı, yönetimi ile birlikte Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Temsilciliğinin konuğu oldu. Rektör Çomaklı, KADEM İl Temsilciliğinde düzenlenen toplantıda KADEM Erzurum Temsilcisi Avukat Fatime Alkan ve yönetimi ile bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.
ÜniversiteSTK iş birliğinin, üniversitelerdeki bilgi birikiminin topluma aktarılarak faydaya dönüşmesine katkıda bulunma amacı taşıdığına vurgu yapan Rektör Çomaklı, üniversitelerin temel görevinin bir yandan eğitimöğretim hizmetleri vermek, diğer yandan da temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yapmak olduğuna vurgu yaptı.
“Yapılan araştırmaların temel amacı ise bilgi üretilmesi ve mevcut bilgilere yenilerinin katılmasıdır” diyen Rektör Çomaklı, üniversitelerin bir yandan eğitimöğretim faaliyetleri sürdürüp diğer yandan da toplumun ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalıştığını söyledi.
“Kadınların Her Alanda Güçlendirilmesi, Toplumsal Uzlaşmanın En Önemli Şartlarından Birisidir”
Prof. Dr. Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi bünyesinde Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz yer alıyor. Bu merkezimizin öncelikli faaliyet konusu son yıllarda hemen her gün basın yayın organlarında yer bulan kadına yönelik şiddettir. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların her alanda güçlendirilmesi; kalkınmanın ve toplumsal uzlaşmanın en önemli şartlarından birisidir. KADEM’in bu ve benzeri konular hakkındaki çalışmaları da şiddet gören kadınlara destek olmak açısından önem taşıyor. Ben de hem şahsım, hem de üniversitemizin tüm birimleri adına ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı ve yönetimini il temsilciliğinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Fatime Alkan, Atatürk Üniversitesi gibi temsil gücü yüksek bir kurumla her alanda iş birlikleri yapmak istediklerini aktardı.
“Kadınlara Çeşitli Konularda Eğitim Veriyoruz”
KADEM olarak çok sayıda kadına aile içi iletişim, kişisel gelişim seminerleri, sağlık ve siyaset gibi konu başlıklarında eğitimler verdiklerini belirten Alkan: “Gençlik komisyonlarımız üniversitedeki gençlik toplulukları ile birlikte kitap okuma, sinema, söyleşi gibi faaliyetler yapıyor. Yurtlarda bulunan öğrencileri ziyaret ediyoruz. Akademisyenler ile KADEM il temsilciliğimizin ortak çalışmalar yürütmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Atatürk Üniversitesi ve Rektörümüzün kadın haklarına yönelik hassasiyeti ve bu yöndeki çalışmaları için kendilerini kutluyor, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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