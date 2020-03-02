ETSO ile iş birliğini güçlendirecek hamle

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ETSO ile iş birliğini güçlendirecek hamle

İHA

ETSO ile iş birliğini güçlendirecek hamle

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın ile Meclis Başkanı Vekilleri Mutluhan Alparslan Dumlu ve Altan Arslan’ın oturum yöneticiliğini yaptığı olağan meclis toplantısına katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite bünyesinde yapılan çalışmaları oda üyeleriyle paylaştı.
Kamu kurumu yöneticileri, STK, vakıf, dernek ve sanayi dünyasının temsilcileriyle kurulan iletişim köprüsünü güçlendirmek için görüş alışverişlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı’ya oda ziyaretinde; rektör yardımcıları, rektör danışmanı ile birim ve ofis koordinatörleri eşlik etti.
Üniversite toplum iş birliğinin önemli bir ayağını oluşturan sanayi birlikteliğinin artarak devam ettiğine vurgu yapan Rektör Çomaklı, ticaret ve sanayi odası ile üniversite arasında devam eden anlaşmalar ve projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, yürütülen bu çalışmaların geldiği noktayı dinleyicilerle paylaştı.
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ortak çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Çomaklı, iş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilecek projelerde üniversite olarak gereken tüm katkıyı vereceklerinin altını çizdi. Özellikle şehre katma değer katacak çalışmalara ARGE desteği verdiklerini, üniversitenin alt yapı ve bilgi gücünün buna elverişli olduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı, bu toplantı vesilesiyle ticaret ve sanayisinin kalbinin attığı ETSO ile kurulan bağın daha da güçleneceğine inandığını söyledi.
İletişim Ofisi Kurulması Noktasında Fikir Birliğine Varıldı
Sanayicinin yararına olacak birtakım çalışmalar yaptıklarını belirten Çomaklı, bilginin değere dönüşmesi ve ekonomide kullanılması gibi faydalı bir politika izlediklerini de ifade etti. Sanayici ile üniversitenin birlikte hareket edeceği bir ortam hazırladıklarını söyleyen Rektör Çomaklı, toplantıda ortaya çıkan ETSO’da bir iletişim ofisi kurma fikrine de sıcak baktıklarını dile getirdi.
ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise iş dünyasının yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında Atatürk Üniversitesinin katkısının önemini değinerek, ETSO ve iş dünyası olarak üniversite ile ortak yürütülen projelere her zaman tam destek verdiklerini, ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler geliştirerek bu iş birliklerinin artarak devam edeceğini belirtti.
Sorucevap bölümüyle devam eden program, iyi dilek temennileriyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi
AÇSH İl Müdürlüğünde ‘Adolesan ile İletişim’ semineri düzenlendi
YEREL HABERLER AÇSH İl Müdürlüğünde ‘Adolesan ile İletişim’ semineri ...
Atatürk Üniversitesi, Muay Thai’de kürsüden inmedi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, Muay Thai’de kürsüden inmedi
Atatürk Üniversitesinde Transplantasyon kongresi gerçekleşti
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde Transplantasyon kongresi ...
İmam Hatip öğrencilerinden askere destek
YEREL HABERLER İmam Hatip öğrencilerinden askere destek
Öğrencilerden sıfır atık girişimi Başkan Orhan tam destek verdi
YEREL HABERLER Öğrencilerden sıfır atık girişimi Başkan Orhan tam ...
Olur’a kadın başkan
YEREL HABERLER Olur’a kadın başkan
Genç prodüktör Tolga Aykut yeni projelerini anlattı
YEREL HABERLER Genç prodüktör Tolga Aykut yeni projelerini anlattı
Hüseyin Üneş, “Sezon sonu ipi göğüsleyen taraf biz olacağız”
YEREL HABERLER Hüseyin Üneş, “Sezon sonu ipi göğüsleyen taraf biz ...
Horasan’da vatandaşlar, İdlib şehitleri için yürüdü
YEREL HABERLER Horasan’da vatandaşlar, İdlib şehitleri için yürüdü
Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi Aşkale'de
YEREL HABERLER Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi Aşkale'de
Arı alerjisi'ne dikkat
YEREL HABERLER Arı alerjisi'ne dikkat
Gödekmerdan’dan birlik ve beraberlik çağrısı; “Vatan olmadan gelecek olmaz”
YEREL HABERLER Gödekmerdan’dan birlik ve beraberlik çağrısı; “Vatan ...
Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku
YEREL HABERLER Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku
UYAFA Koordinatörü Güney’den Almaz’a ziyaret
YEREL HABERLER UYAFA Koordinatörü Güney’den Almaz’a ziyaret
Pasinler’de STK'lardan 'Bahar Kalkanı'na tam destek
YEREL HABERLER Pasinler’de STK'lardan 'Bahar Kalkanı'na tam destek
ETÜ’de etkili sunum hazırlama ve sunuş teknikleri konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ’de etkili sunum hazırlama ve sunuş teknikleri ...
Dövmeler iş hayatınıza mani olmasın
YEREL HABERLER Dövmeler iş hayatınıza mani olmasın
(Görüntülü) Erzurum'daki STK'lardan İdlib'teki saldırıya ortak tepki
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'daki STK'lardan İdlib'teki ...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
YEREL HABERLER Meme estetiğinde bunlara dikkat
Erzurum’dan Mehmetçiğe tam destek
YEREL HABERLER Erzurum’dan Mehmetçiğe tam destek
Erzurum'daki STK'lardan İdlib saldırısına tepki
YEREL HABERLER Erzurum'daki STK'lardan İdlib saldırısına tepki
Gürbulak’ta terör operasyonu: 1 şehit, 1 asker yaralı
YEREL HABERLER Gürbulak’ta terör operasyonu: 1 şehit, 1 asker yaralı
Kız yurdundaki öğrenciler İdlib şehitlerini andı
YEREL HABERLER Kız yurdundaki öğrenciler İdlib şehitlerini andı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X