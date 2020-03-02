Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3)

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2 YARALI DAHA ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırıda yaralanan 2 kişi daha Erzurum'a sevk edildi. Yaralılardan birisi askeri diğeri ise sağlık bakanlığına ait ambulans helikopter ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirildi. Hastanenin bahçesindeki piste inen iki helikopterdeki yaralı personel burada tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-03-02 18:32:37



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