Kız öğrenciler İdlib şehitlerini komando marşı ile andı

Erzurum’da Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi öğrencileri Suriye’nin İdlib kentinden şehit düşen askerleri komando marşı okuyarak andı.
Yakutiye ilçesinde yer alan Nene Hatun Kız Öğrenci Lisesinde eğitim gören öğrenciler geçtiğimiz günlerde Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince askeri konvoya düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerleri andı.
Yaklaşık 250 öğrenci okul bahçesinde Türk bayrağı açtıktan sonra ayyıldız oluşturdu. Öğrenciler ardından yüksek sesle komando marşı okudu. Öğrenciler okunan marşın ardından “Nene Hatun’un torunlarından Türk askerine selam olsun” diyerek asker selamı verdi.
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