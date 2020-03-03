Hikmet Karaca, “Bahar Kalkanı Harekatının başarıyla tamamlanması en büyük temennimizdir”

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca Türk Silahlı Kuvvetlerin Suriye’de başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatına yayımladığı mesajla destek verdi.

Başkan Karaca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Başta Suriye olmak üzere sınırlarımızın yanı başında yaşanan bütün olumsuz gelişmelerin mümkün olan en kısa zamanda çözüme kavuşturulması en büyük temennimizdir. Geçtiğimiz hafta Suriye’de kurulan tuzak sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 32 Mehmetçiğimiz de yaralanmıştır. Kayıplarımız büyük, acımız ise tarifsizdir. Kahraman ordumuz dünyanın neresinde olursa olsun, dualarımız ve desteklerimiz sürekli onlarla birlikte olacaktır. Havadan ve karadan düşmanlarımıza karşı can siperane mücadele veren komando, özel harekât, özel tim, jandarma ve bütün kuvvetlerimize başarılar diliyoruz. Cenabı Hak, yâr ve yardımcıları olsun. Kahraman ordumuz Suriye’de “Bahar Kalkanı” adı altında yeni bir harekâta başlatmıştır. Bu harekât diğerlerinden daha kapsamlı bir sınır ötesi harekâtıdır. Bu harekâtın da başarıyla tamamlanması en büyük temennimizdir. Böylece sınır ötesinde Türkiye’yi tehdit eden unsurların gelişmesine fırsat verilmeyecektir. Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYDYPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilen Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından “Bahar Kalkanı” harekatı başlatılmıştır. Mazisi kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin evlatları, milleti ve devletinden aldığı destek ile her zaman olduğu gibi “Bahar Kalkanı” Harekâtını da üstün başarıyla tamamlayacağına yürekten inanıyoruz. Buna kanaatimiz, inancımız tamdır”

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