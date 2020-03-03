Stat personeline teşekkür belgesi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kazım Karabekir Stadı Personeline teşekkür belgesi verdi. Taşkesenligil, “Şampiyonluğa koşan Erzurumspor’umuzun maçları için saha zeminini ağır kış şartlarında bile hazır hale getiren personelimizi kutluyorum” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, fedakarca görev yapan ve özverili çalışan Kazım Karabekir Stadı çalışanlarını teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

TFF 1. Lig’de şampiyonluğa koşan BB Erzurumspor’un maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı’nın zeminin her mevsim hazır tutan ve özellikle ağır kış şartlarında bile sahayı en iyi şekilde hazırlayarak Erzurumspor’un hizmetine sunan stat personeline teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz’ın da katılımı ile kendilerine teşekkür belgesi verdi.

Taşkesenligil, “Erzurumspor’umuz üç yıl üst üste şampiyon olurken, alttan ısıtma sistemi sayesinde saha zeminini hep yeşil tuttuk. Hiçbir maçın ertelenmesine neden olmadık. Son yıllarda sadece Keçiörengücü ile oynadığımız maç bir gün sonrasına ertelendi. O da bizden kaynaklanmadı. Çünkü bizim sahamız Pazar günü hazırdı. O müsabaka Pazartesi günü oynandı” dedi.

Erzurum gibi ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü kentte, GSİM olarak bütün sahaları futbol oynaya elverişli hale getirdiklerini ifade eden Taşkesenligil, “Stat personelimiz cansiperane ve fedakarca görevini yapıyor. Kazım Karabekir Stadı bizim en gözde spor tesislerimizden biri. Er yoğun kış günlerinde bile saha zeminin güzel görünümlü bir hale getiren personelimizi tebrik ediyorum” dedi.

Stat Müdürü Yakup Çiltaş da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile ilçe müdürü Suat Yılmaz’a kendilerine teşekkür belgesi verdiği için teşekkür etti.

Çiltaş, “Zaten arkadaşlarımız fedakarca kar kış demeden görevini yapıyor. İl Müdürümüz Fuat beyin bize verdiği teşekkür belgesi ise çalışma şevkimizi daha da artırmıştır” diye konuştu.

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