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Vali Memiş, Gürbulak saldırısında yaralananları ziyaret etti

DHA

Vali Memiş, Gürbulak saldırısında yaralananları ziyaret etti


ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak helikopterle Erzurum'a getirilen 2 gümrük personeli ile 1 askeri, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Memiş, "Ağrı'da yaşanan olay, terörün alçaklığını bir kez daha göstermiştir" dedi.
Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Olayda ağır yaralanan Gümrük memurları Ramazan Turan ve Özgür Kavastan ile bölgede tarama yaptığı esnada önceden araziye yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ferhat Karaç, helikopter ile Erzurum'a getirilerek çeşitli hastanelerde tedavi görmeye başladı.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastaneleri yoğun bakım servisinde yatan yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Memiş, yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırı sonrasında bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığını hatırlatan Vali Memiş, "Ağrı'da yaşanan olay, terörün alçaklığını bir kez daha göstermiştir. Hain saldırıda 1 şehidimiz ve yaralılarımız var. Yapılan saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış ve terör mensupları köşeye sıkıştırılmıştır" dedi.
Erzurum'dan bölgeye ekiplerin sevk edildiğini dile getiren Vali Memiş, şunları kaydetti:
"Olay sonrası devletimizin tüm imkânları seferber edilmiştir. Roketli saldırıda yaralanan 2 sivil personelimiz ile bölgede mayın taraması yaparken önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan bir askerimiz, askeri ve Sağlık Bakanlığımıza ait helikopterlerimizle ilimize getirilerek tedavi altına alınıştır. Doktorlarımız da yaralılarımızın sağlıklarına kavuşmaları için büyük bir çaba sarf ediyor. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Ben, şehidimize Allah'tan rahmet, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Vali Memiş'e ziyaretlerinde Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş eşlik etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2020-03-03 14:30:00

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