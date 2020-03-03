Vücuttaki renk düzensizliklerine dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vücuttaki renk düzensizliklerine dikkat

İHA

Dr. Sevgi Ekiyor, vücuttaki renk düzensizliklerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Vücuttaki renk düzensizliklerine dikkat

Dr. Sevgi Ekiyor, vücuttaki renk düzensizliklerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Dr. Sevgi Ekiyor, “Cilt temizliği yaparken aynı anda gençleştiren ve ciltteki problemleri gideren bir antiaging bakım sistemidir. Basınçla püskürtülen vakumlu bir başlıkla ölü dokular aspire edilerek temizlenirken, aynı başlıkla cilde antioksidanlar, peptidler ve hyaluronik asit pompalanarak cilt yenilenir. Cilde kazandırdıkları: 1. Detoksifikasyon, 2. Rejüvenasyon, 3. Koruma” dedi.
Dört aşamadan oluşan vortex fusion teknolojisi ile yapılan cilt bakım yöntemi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dr. Ekiyor, “Bakım sonrası cilt problemine göre mavi yada kırmızı LED tedavisi uygulanır. Cilde uygulanan serumlarla cildi aynı anda hem temizlemeye hem de nem kazandırmaya olanak sağlayan bir yöntemdir. Hydrafacialin en büyük artılarından biri de rutin cilt bakımlarından daha yüksek oranlarda serumlar emilim gösterebiliyor. Gerekli görülen durumlarda elmas başlık ile peeling seçeneğinin ve akneli ciltlerde mavi kollajeni eksilen ciltlerde kırmızı ışık uygulamalarının da aynı seansta tedaviye eklenebilmesi ise diğer uygulamalardan ayırt edici özelliğini oluşturmaktadır. Tüm cilt tipleri için uygun olan bu yöntemi en hassas cilt tiplerinde bile güvenle kullanılabilmektedir. Cihazın solüsyonların hastanın tedavi planlamasına göre değiştirilebilinmektedir. Ortalama 2025 dakika süren bu bakım, iki saatlik normal bir cilt bakımının çok üzerinde etki ve konfora sahiptir” diye konuştu.
Dr. Sevgi Ekiyor, Hydra Facıal aşamalarını ise şöyle aktardı:
“Temizleme: Cilt vakumlanarak derinlemesine temizlenir.
Hydrapeeling : Peeling işlemi normal prosedürde vakum ve sıvı kullanılarak yapılır. Leke, akne izi ve kalıngözenekli ciltlerde, tahrişe yol açmadan, elmas başlıklar kullanılarak cildin üst tabaklarının mikrodermabrazyonu sağlanır.
Serum İnfüzyonu: Cilt problemine göre sivilcelere, lekelere yada kırışıklıklara uygun serumlar uygulanır. İnce kırışıklıklar ve kuru cilt için hyaluronik asit içeren siyah ve beyaz noktalar (açıkkapalı komedonlar), aşırı yağ ve genişlemiş gözenekler bulunan T bölgesi için yağ dengeleyici serum uygulaması yapılır.
Nemlendirme : Özel spiral dizaynı sayesinde nemlendirici solüsyonlar, antioksidanlar, hyaluronik asit ve peptidler cilde uygulanır.
Led Terapi: Sivilceler için mavi; ince kırışıklıklar için kırmızı led tedavisi yapılır. Mavi ışık akneyi oluşturan bakterileri yok ederek porları temizler. Kırmızı ışık elastinkollajen lifleri uyararak yenilerini sentezletir ve cildi sıkılaştırır. Bakımdan hemen sonra ince kırışıklıklar kaybolur.”
Dr. Sevgi Ekiyor, “Tıkalı ve genişlemiş gözenekler, siyah noktalar, Kuru nemsiz cilde nem kazandırmak, Güneş hasarı, İnce çizgiler, Renk düzensizlikleri ve Akne. Hydradermabrazyon yöntemi ilk defa cilt temizleme, soyma, yenileme, nemlendirme, antioksidan koruma, akne tedavisi işlemlerinin kombine edildiği sistemdir. Daha aydınlık, güzel ve genç bir cilde konforlu bir şekilde ulaşmayı sağlayan sıvımikrodermabrazyon teknolojisi Hydra Facial ile cilt kırışıklıkları, yüzeyel cilt lekeleri, yağlı cilt problemleri ve akne tedavisinde mükemmel sonuçlar alınır” açıklamalarında bulundu.
Dr. Ekiyor, rutin cilt bakımından farkını ise şöyle aktardı:
“Acısız, ağrısız, hızlı, hiçbir yan etkisi yok, her cilt rengine ve tipine, yaz ve kış uygulanabilir, elle temizleme veya komedonpresin yol açtığı tahriş yok, ardından hemen makyaj yapılabilir, çok kısa ( ortalama 20 dakika), kalıcı sonuç. Önerilen seans sayısı, haftada 1 şeklinde, 4 ile 6 seanslık bir kür idealdir. Sonucun korunması için ayda bir tek seans yapılması önerilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş, Gürbulak saldırısında yaralananları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş, Gürbulak saldırısında yaralananları ...
Aşkale’de kurtuluş yıldönümü coşkusu
YEREL HABERLER Aşkale’de kurtuluş yıldönümü coşkusu
Stat personeline teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Stat personeline teşekkür belgesi
Öfke patlamasının nedeni bastırılan duygular
YEREL HABERLER Öfke patlamasının nedeni bastırılan duygular
Hikmet Karaca, “Bahar Kalkanı Harekatının başarıyla tamamlanması en büyük temennimizdir”
YEREL HABERLER Hikmet Karaca, “Bahar Kalkanı Harekatının başarıyla ...
Tüp bebek ve infertilite tedavilerinde kullanılan ilaçlar kanser yapar mı?
YEREL HABERLER Tüp bebek ve infertilite tedavilerinde kullanılan ...
Unutkanlığa iyi gelen besinler
YEREL HABERLER Unutkanlığa iyi gelen besinler
Vali Memiş, “Devletimizin tüm imkânları seferber edilmiştir”
YEREL HABERLER Vali Memiş, “Devletimizin tüm imkânları seferber ...
Bahar Kalkanı’na ABB desteği
YEREL HABERLER Bahar Kalkanı’na ABB desteği
Kız öğrenciler İdlib şehitlerini komando marşı ile andı
YEREL HABERLER Kız öğrenciler İdlib şehitlerini komando marşı ile ...
Bocce oyunlarına Aşkale damgası
YEREL HABERLER Bocce oyunlarına Aşkale damgası
Kız öğrenciler okulu fabrika gibi çalıştırıyor
YEREL HABERLER Kız öğrenciler okulu fabrika gibi çalıştırıyor
(Görüntülü) İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesinde dua ettiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib şehitleri için Palandöken'in ...
Kırışıklara ve sarkmalara endopeel ile son veriliyor
YEREL HABERLER Kırışıklara ve sarkmalara endopeel ile son veriliyor
Çürük diş, kalp enfeksiyonuna neden olabiliyor
YEREL HABERLER Çürük diş, kalp enfeksiyonuna neden olabiliyor
Saç ekiminde doğallık çok önemli
YEREL HABERLER Saç ekiminde doğallık çok önemli
Doğu Anadolu Bölgesi için çığ uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Bölgesi için çığ uyarısı
Korona virüse broşürlü bilgilendirme
YEREL HABERLER Korona virüse broşürlü bilgilendirme
İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesinde dua ettiler
YEREL HABERLER İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesinde dua ...
Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3)
YEREL HABERLER Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli ...
Şenkaya İlçesi Şehitler için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Şenkaya İlçesi Şehitler için tek yürek oldu
ETSO ile iş birliğini güçlendirecek hamle
YEREL HABERLER ETSO ile iş birliğini güçlendirecek hamle
Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi
AÇSH İl Müdürlüğünde ‘Adolesan ile İletişim’ semineri düzenlendi
YEREL HABERLER AÇSH İl Müdürlüğünde ‘Adolesan ile İletişim’ semineri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X