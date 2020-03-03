AÇSH İl Müdürlüğü personeline Corona virüsü farkındalık semineri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü personeli ve devlet korumasındaki çocuklara yönelik Corona virüsü konusunda farkındalık semineri düzenlendi.

AÇSH İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere AÇSH İl Müdür Yardımcıları Harun Akpınar, Celal Bilen, AÇSH Şube Müdürü Süleyman Duman, Palandöken Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cevat Çimen, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Ünal Aksakal kurum personeli ve devlet korumasındaki çocuklar katıldı.

Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Doktor Asena Nazlı Dumlu tarafından düzenlenen seminerde bağışıklık sistemi zayıf, ileri yaş kişilerin ve kronik hastalığı olanların virüsten çok daha çabuk etkilenebileceği paylaşıldı.

Dumlu hastalık konusunda bilgi kirliliği olduğunu belirterek, insandan insana öksürük, aksırık, öpüşme ve el sıkışma sonucunda damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaştığı düşünülen corona virüsün yol açtığı belirtileri baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, ateş olarak sıraladı.

Hastalığa yakalanmamak için alınması gereken önlemlere değinen Dumlu, ‘’El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır, Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir’’ dedi.

Seminer soru cevap kısmıyla sona erdi.

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