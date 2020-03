Atatürk Üniversitesi DAKAF’a hazırlanıyor

Atatürk Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleri ve bölgedeki 10 üniversitenin katılımıyla 56 Mart 2020 tarihlerinde Recep Tayip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarına (DAKAF'20) ev sahipliği yapacak.

Bölgenin En Büyük İnsan Kaynakları Etkinliği Başlıyor

63 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi koordinatörlüğünde Doğu Anadolu Bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerini sektör temsilcileriyle buluşturacak olan “Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı”yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde üniversite bünyesine başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin birçok alanda kendilerine yeni ufuklar açtığını belirtti. Bu kapsamda 29 birimin açıldığı bilgisini paylaşan Rektör Çomaklı, bunlardan birisinin de DAKAF’20 organizasyonunda önemli bir role sahip olan Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğuna değindi. Atatürk Üniversitesinin; sahip olduğu insan kaynağı, donanımlı araştırma altyapısı, yüz binlerce öğrencimezunu ile bölgesi ve ülkesine nitelikli insan ve bilgi kaynağı sağladığına vurgu yapan Rektör Çomaklı: “Bu potansiyelimiz, bir yandan ulusal firmalara yön verirken diğer yandan da küresel firmaların insan kaynağını oluşturmaya başladı. Üniversitemiz, bölgenin üretim ve istihdamında önemli potansiyele sahip olan firmalar ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim ağı oluşturmakta olup bu birlikteliği DAKAF ile zirveye taşıyacaktır” dedi.

DAKAF’20, Sektör Temsilcileri ile Öğrenciler Arasında Köprü Olacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleri, paydaş üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarına ev sahipliği yapacak olan Atatürk Üniversitesinde hazırlıkların son aşamaya geldiğini aktaran Çomaklı, Doğu Anadolu Bölgesinin istihdam ve kariyer olanaklarını canlandırmak hedefi ile yapılacak olan bu fuarın işveren ile öğrenci ve mezunlar arasında köprü vazifesi göreceğini de ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin kendi mezunları ile birlikte bölgedeki diğer üniversitelerin öğrencilerinin kariyerlerini mezun olmadan şekillendirmek ve bilgi ile becerilerinin geliştirmelerine fırsat sunmak amacıyla Kariyer Fuarını düzenlediklerini dile getiren Rektör Ömer Çomaklı: “Türkiye’nin değişik sektörlerde hizmet veren önemli kuruluşların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının da yer alacağı bu fuar ile öğrencilerimiz ile akademisyenlerimiz, sektörün öncü isimleriyle tanışacak, önemli iş bağlantıları oluşturma şansını yakalayacaklar. İş ve staj bulma süreçlerine ve istihdamlarına yönelik girişimlerde bulunacaklar. Sadece öğrencilerin kariyerine değil, katılımcı firmaların gelecek projeksiyonlarına da büyük katkı sağlayacağımıza inanıyorum. 300’den fazla stant ile 150’den fazla projenin sunulacağı fuarda ayrıca düzenleyeceğimiz, panel, sempozyum, konferans, sohbet ve eğitim programları, atölye çalışmaları ile kariyer ve iş dünyasına yönelik bilgilendirmede bulanacağız” şeklinde konuştu.

“Yetenek Her Yerde”

“Yetenek Her Yerde” temasıyla, 2019 yılında yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarlarının yapıldığı şehirlere canlılık kazandırdığını vurgulayan Rektör Çomaklı: “Üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleşen bu etkinlikte öğrencilerimiz, kamu kurumlarının temsilcileri ve iş dünyası ile bir araya gelecek. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) ana sponsorlarını oluşturduğu fuar kapsamında öğrenciler ve mezunlar, bakanlık yetkilileri, firmaların insan kaynakları temsilcileri ile buluşarak işstaj fırsatları, kariyer imkânları gibi konularda ilk ağızdan bilgi alabilecek, iş görüşmelerinde bulunabilecek” dedi.

Binlerce Öğrenci, İş Dünyasıyla Bağlantı Kurma Fırsatı Bulacak

Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer alacağı, öğrenci ile iş dünyasını buluşturmak amacıyla düzenlenecek olan bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olan DAKAF’20’de katılımcı firma ve kurumlar, fuar alanında 2 gün boyunca stant açarak Doğu Anadolu Bölgesindeki 11 üniversitenin farklı bölümlerinden katılım gösterecek öğrencilere ve mezunlara kendilerini tanıtma olanağı bularak iş ve staj başvurularını kabul edebilecek.

Ayrıca mezunlar ve son sınıf öğrencileri ile mülakat yapmak isteyen kurum ve şirketlere mülakat odası tahsis edilecek. Atatürk Üniversitesi koordinatörlüğünde yapılacak olan fuara; Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım, Munzur, Artvin Çoruh, Kafkas, Van Yüzüncü Yıl, İbrahim Çeçen, Ardahan, Iğdır ve Muş Alparslan üniversiteleri katılacak.

