İspirliler Bahar Kalkanı Harekatı’na destek için yürüdü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’de başarıyla yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı’na tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’un İspir ilçesinde de destek yürüyüşü düzenlendi.

Sosyal medya ve belediye anons sistemi ile yapılan duyurulara hassasiyet gösteren, kayıtsız kalmayan, şanlı tarihiyle temayüz etmiş İspir halkı, gençlerin örgütlemesiyle Mehmetçik için sokağa döküldü. İlçe merkezinde Türk bayraklarıyla konvoy halinde araçlarla klakson çalarak gösteri yapan gençler daha sonra bayraklarla slogan atarak yürüdü. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği yürüyüş şehir merkezinde okunan İstiklal Marşı ile sona erdi.

Emniyet ve Jandarma kontrolünde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sertkaya, MHP İlçe Başkanı Sinan Aydemir, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Muhittin Çakır ve vatandaşlar katıldı.

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