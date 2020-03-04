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Tırnak batmasına dikkat

İHA

Dr. Ayfer Aydın, tırnak batmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Tırnak batmasına dikkat

Dr. Ayfer Aydın, tırnak batmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Tırnak batması ile kuaföre başvuran hastalara genellikle; pedikürle batık tırnağın bası yapan kısmı kesilir. Ardından çeşitli ayak merkezlerinde uygulanan ılık kompresler, pamuk veya tel sistemi ile tırnak yatağının genişletilmeye çalışılması ile çözüm aranır. Ancak tırnağın yumuşak dokuya batmasındaki temel sebep olan tırnağı uzatan kök oradan uzaklaştırılmadıkça yapılan tüm geçici işlemler sonuç vermeyecektir” dedi.
Tırnak batmasının en sık tırnakları yanlış kesmekle olduğunu ifade eden Dr. Aydın, “İçeriye doğru oval ve çok kısa kesmek tırnak batmasını tetikleyebilir. Sivri uçlu ayakkabılar giyinmek de tırnak batmasının sık sebepleri arasındadır. Gebelik döneminde ayakların şişmesi ile birlikte tırnak batıkları oluşabilir. Tırnak şekil bozuklukları ve mantar enfeksiyonları da batığa neden olabilir. Bu sebeple tırnak mantarlarının batık tedavisi ile birlikte yapılması uygun olacaktır. Bütün bunların dışında genetik olarak kerpeten tırnak dediğimiz doğuştan batık tırnak ile doğan çok sayıda hasta vardır. Tırnak batması tedavisi olmak isteyen hastalara yapılan önemli yanlışlardan biri ise tırnağın bütün olarak tamamının çekilmesidir. Bütün olarak çekilen tırnak ne yazık ki aynı şekilde batık olarak geri çıkacaktır. Tırnak batmasında kesin çözüm son derece basittir. Sadece batık olan kısmın kökü ile çıkarılması ve bu kök kısmının zedelenerek tekrar etmesi önlenerek tırnak batması sorunu kesin olarak çözümlenir” diye konuştu.
Tırnak batması olan kısmın lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra batık olan kısım tırnak yatağı ile birlikte ince bir şerit halinde çıkarıldığını kaydeden Dr. Aydın, “Sadece batığı oluşturan ve onu uzatan yatak yani kök kısmı çıkarıldıktan sonra o alan törpülenerek yeniden uzaması ve oluşması önlenerek kesin tedavi yapılmış olur. Tırnak batması tedavisi bu kadar kolay ve basittir. Tırnak batması çok ızdıraplı, ağrılı bir durumdur. Hastaların ayakkabı giyinmelerine, normal rutin hayatlarına devam etmelerine hatta uyurken bile ağrı çekmelerine neden olan bu durum; son derece efektif olan bu işlemle tedavi edilir. Tırnak batması tedavisi çok kısa sürede tamamlanır; işlem sonrasında herhangi bir istirahat dönemi gerekli değildir, aksine hasta batık olan kısım artık çıkarıldığı için rahatlamıştır ve hemen günlük yaşamına ve iş hayatına dönebilir. Enfeksiyon gelişim riskini önlemek için gerek görülürse kısa süreli sistemik antibiyotik veya topikal olarak uygulanabilecek kremlerle tedavi tamamlanmış, hasta sağlığına kavuşmuş olur” açıklamalarında bulundu.

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