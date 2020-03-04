Beslenmenin alerji üzerine çarpıcı etkisi

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, beslenmenin alerji üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Alerjik hastalıkların sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Bu günümüzde modern tıp açısından ciddi bir sağlık sorunu dur, sıklığı yetişkinlerde yüzde 10 ile 30 çocuklarda yüzde 40 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Alerji semptomları hastaların yaşam kalitesini, uyku kalitesini, duygu durumunu, öğrenme başarısını ve Akademik başarısını etkilemektedir, alerji tedavisinde günümüzde alerjenden korunmanın dışında alerji ilaçları ile yapılmaktadır ancak bu ilaçların istenmeyen bazı yan etkileri vardır bu yan etkiler kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu durum araştırmacıları yeni yöntemler bulmaya yöneltmiş. Beslenmenin alerji ile yüksek oranda birliktelik gösterdiği saptanmış. Beslenmeye eklenen probiyotik takviyesinin anti inflamatuvar yanıt oluşturarak alerji sıklığını azalttığı gösterilmiş, yine probiyotiklerin kullanılması alerjik rinit hastalarında dengeli bir bağırsak florası oluşturmasına katkıda bulunarak solunan ve besinler ile alınan gıdalardaki alerjiye verilen tepkinin azalmasını sağlamıştır” dedi.

Bağırsak florası üzerine etkilerin ve alerjik yanıtı azaltması sebebiyle probiyotikler modern bir tedavi yöntemi olup alerjiyi önlemek ve tedavi etmek için güncel bir yöntem olduğunu ifade eden Dr. Yıldırım, “Probiyotiklere ek olarak gıdalardaki şeker miktarının veya şekerli gıdaların fazla tüketilmesinin alerjik rinit sıklığını artırdığı gösterilmiş, yine işlenmiş unlu mamüllerin fazla tüketilmesinin alerji sıklığını belirgin şekilde artırdığı gösterilmiştir. Özellikle tahıllardaki glütenin alerji de belirgin rol aldığı gösterilmiş. Yine beslenmedeki işlenmiş hazır gıdaların, tahılların şekerlerin azaltılması veya kesilmesi vücudun inflamatuvar yanıtlarında azalmalar sağlayarak belirgin bir alerji kontrolü sağlamaktadır” diye konuştu.

Alerji yapan nedenin deri testi ile saptanmasından sonra bu kişinin hayatında bir takım değişiklikler yapmasının gerekebildiğini kaydeden Dr Yıldırım, “Ev ortamının düzenlenmesi, Çalışma ortamının ve kıyafetlerin düzenlenmesi ve elbette beslenmesinin düzenlenmesi gibi. Alerjiden korunmak da bir tedavi yöntemidir, korunma ve beslenme önlemlerini almamızı rağmen hala alerjik şikayetleri devam eden hastalarda ilaç tedavilerinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için başka tedavi araçları devreye girmektedir. Örneğin bunlardan bir tanesi Fototerapi, fototerapi ile burun etleri Işın vasıtası ile yakılarak burun içerisindeki alerjik reaksiyon azaltılmaktadır” açıklamalarında bulundu.

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