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Minik yüreklerden büyük hassasiyet

İHA

Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek geldi. Öğrenciler, yeşil renkli kıyafetleriyle okul bahçesinde adeta renk cümbüşü oluştururken, Türk Silahlı Kuvvetleri için bir de destek pankartı açtılar.

Minik yüreklerden büyük hassasiyet

Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek geldi. Öğrenciler, yeşil renkli kıyafetleriyle okul bahçesinde adeta renk cümbüşü oluştururken, Türk Silahlı Kuvvetleri için bir de destek pankartı açtılar.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri ve unsurlarına karşı başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekâtı tam gaz devam ederken, Erzurum’dan da Mehmetçik için destek yağıyor. Pasinler ilçesindeki Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek verdi, Türk Silahlı Kuvvetleri için okul bahçesinde pankart açtı. Mehmetçiklere asker selamı gönderen öğrenciler, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganları atmayı da ihmal etmedi.
Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Bayram Kurtgöz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib’te icra edilen Bahar Kalkanı Harekâtı’nın yanında ve tam destekçisi olduklarının altını çizerek, “Öğrencilerimizin de, kahraman ordumuzun yürüttüğü bu harekâta karşı farkındalık ve bilinç geliştirmeleri için böyle bir etkinlik yaptık. Yavrularımız, minicik yürekleriyle öylesine büyük bir hassasiyet ortaya koydular ki, hepimiz çok duygulandık” ifadelerini kullandı.
Okul Müdürü Kurtgöz, İdlib’te şehit düşen kahraman Mehmetçiklere ise yüreklerinde yer açtıklarını ifade ederek, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize de, acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.
Öte yandan toplandıkları okul bahçesinde birbirinden renkli görüntüler oluşturan Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu’nun öğrencileri ise, öğretmenleriyle birlikte açtıkları bir pankartla İdlib’deki Türk askerine tam destek mesajı verdi. Öğrenciler, etkinliği “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganlarıyla son verirken, veliler de bu anlamlı organizasyondan dolayı okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

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