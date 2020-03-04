Erzurum’da KÜSİ toplantısı düzenlendi ETSO Meclis Başkanı Özakalın: “KÜSİ’nin sonuçlarını sahada da görmek istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’da KÜSİ toplantısı düzenlendi ETSO Meclis Başkanı Özakalın: “KÜSİ’nin sonuçlarını sahada da görmek istiyoruz”

İHA

Türkiye KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Erzurum'da, KamuÜniversiteSanayi işbirliğinin artırılması amacıyla oluşturulan, KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı.

Erzurum’da KÜSİ toplantısı düzenlendi ETSO Meclis Başkanı Özakalın: “KÜSİ’nin sonuçlarını sahada da görmek istiyoruz”

Türkiye KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Erzurum’da, KamuÜniversiteSanayi işbirliğinin artırılması amacıyla oluşturulan, KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Teşvikleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Behiye Canan Ünlü’nün başkanlığında Palandöken Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürü İbrahim Seyhan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, KOSGEB İl Müdürü Umut Tan, Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Salın, Ata Teknokent Genel Müdürü ve KÜSİ İl Koordinatörü Doç. Dr. Ersin Karaman ile ESOB, DAP, KUDAKA, 1. OSB’den temsilciler katıldı.
Toplantının açış konuşmasını yapan KÜSİ İl Koordinatörü Doç. Dr. Ersin Karaman, kamuüniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesinin şehrin gelişimine ve sağlayacağı katma değere dikkati çekerek, işbirliği kültürünün artırılması için özveriyle yoğun bir çaba göstereceklerinin altını çizdi.
Toplantıda daha sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Teşvikleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Behiye Canan Ünlü de, Bakanlık olarak yeni dönem KÜSİ çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Yeni dönemde çalışmalarımıza yön vermesi açısından illerden kamuüniversitesanayi işbirliğinin taraflarının bize yaptıkları ve yapacakları geri dönüşler büyük önem taşıyor. Faaliyet alanlarımızı bir önceki dönem çıktılarını dikkate alarak belirliyoruz. Bu sebeple tarafların her türlü işbirliğine açığız. Bu toplantıda da Erzurum özelinde yapacağımız çalışmalar için bir yol haritası belirlemeye çaba göstereceğiz” diye konuştu.
“Sahadaki sonuçlarını görmek istiyoruz”
Toplantıda ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Konuşmasında, Erzurum’da özellikle son 15 yıldan bu yana kamuüniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesi anlamında birçok toplantı düzenlendiğini anlatan Özakalın şunları söyledi; “Bizler ticaretin ve sanayinin temsilcileri olarak artık sahada da bu işbirliğinin neticelerini görmek istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Aslında bu işbirliğinin tesis edilmesi için şehrimizin birçok avantajının ve altyapısının olduğunu düşünüyoruz. Her iki üniversitemizde bu iş için çaba harcayan akademisyen potansiyelimiz ile iş dünyamızın genç ve dinamik girişimcileri KÜSİ’nin geleceği adına bize umut veriyor. Bu iki kesime gerekli kamu desteğinin de sağlanmasıyla çok verimli sonuçların alınacağına inanıyoruz. Bize göre; Valilik bünyesinde oluşturulacak ve bu işbirliğinin takibini yapacak, kurumlar arasındaki işbirliğini sağlayacak ve sonuç alabilecek bir çatı kuruluşa ihtiyacımız var.”
Konuşmasında, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde tam kapasite ile çalışmaya başladığında 34 Bin kişinin istihdam edileceği Tekstilkent’in faaliyete geçtiğini, 33 yerel firmanın da kısa süre sonra faaliyete geçeceğini belirterek, “Sanayicimiz, üreticimiz pratikte sonuç aldığı çalışmalara daha pozitif bakıyor. 2. OSB’de olduğu gibi KÜSİ ile neticeye varılacak her çalışma sanayicimizi daha da heyecanlandıracaktır. İnşallah üretimimiz arttıkça istihdam da artacak, göç önlenecek ve ekonomik refah seviyemiz yükselecektir” dedi.
Özakalın ayrıca, KÜSİ çalışmaları kapsamında şehrin envanterinin çıkarılması, önceliklerinin, kaynaklarının, potansiyelinin, avantajları ve dezavantajlarının belirlenmesinin de önemine değinerek, bu konuda üniversitelerin yanı sıra, ETSO, KUDAKA, KOSGEB ve ilgili diğer kurumların birlikte çalışmasının doğru sonuçlara ulaşılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Palandöken Kaymakamlığı’ndaki KÜSİ toplantısı yapılan sunumun ardından katılımcıların görüşlerini dile getirmesiyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırkpınar’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Kırkpınar’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
ETÜ’den DAGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER ETÜ’den DAGC’ye ziyaret
Fazla kahve tüketimi sakıncalı olabilir
YEREL HABERLER Fazla kahve tüketimi sakıncalı olabilir
Erzurum’da yeni açılan mağazada izdiham çıktı İndirimi kaçırmak istemeyen müşteriler bayılan kadınların kurtarılmasına bile izin vermedi
YEREL HABERLER Erzurum’da yeni açılan mağazada izdiham ...
Minik yüreklerden büyük hassasiyet
YEREL HABERLER Minik yüreklerden büyük hassasiyet
Sakal ekimi hakkında merak edilenler
YEREL HABERLER Sakal ekimi hakkında merak edilenler
Beslenmenin alerji üzerine çarpıcı etkisi
YEREL HABERLER Beslenmenin alerji üzerine çarpıcı etkisi
Gemerek Kaymakamı ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri’nden DAP’a ziyaret
YEREL HABERLER Gemerek Kaymakamı ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel ...
Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatına destek
YEREL HABERLER Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatına destek
(Görüntülü) Kadın cinayetlerinde 'haksız tahrik' indirimine ders niteliğinde gerekçe-ARŞİV-
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadın cinayetlerinde 'haksız tahrik' ...
Tırnak batmasına dikkat
YEREL HABERLER Tırnak batmasına dikkat
Estetik bir gülüş doğallıktan geçiyor
YEREL HABERLER Estetik bir gülüş doğallıktan geçiyor
Göz yaşı kanal tıkanıklığına dikkat
YEREL HABERLER Göz yaşı kanal tıkanıklığına dikkat
İspirliler Bahar Kalkanı Harekatı’na destek için yürüdü
YEREL HABERLER İspirliler Bahar Kalkanı Harekatı’na destek için ...
“İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji Hatlarının Kontrolü” projesine TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER “İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji ...
Minikler İdlib şehitlerini andı
YEREL HABERLER Minikler İdlib şehitlerini andı
Kadın cinayetlerinde 'haksız tahrik' indirimine ders niteliğinde gerekçe
YEREL HABERLER Kadın cinayetlerinde 'haksız tahrik' indirimine ders ...
Şehit gümrük memurunun naaşı memleketi Mersin'e gönderildi
YEREL HABERLER Şehit gümrük memurunun naaşı memleketi Mersin'e ...
Gürbulak'taki saldırıda şehit olanların sayısı 2'ye yükseldi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Gürbulak'taki saldırıda şehit olanların sayısı 2'ye ...
Atatürk Üniversitesi DAKAF’a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi DAKAF’a hazırlanıyor
AÇSH İl Müdürlüğü personeline Corona virüsü farkındalık semineri
YEREL HABERLER AÇSH İl Müdürlüğü personeline Corona virüsü ...
Gürbulak'taki saldırıda şehit olanların sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Gürbulak'taki saldırıda şehit olanların sayısı 2'ye ...
Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu
YEREL HABERLER Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit ...
Palandöken’de İdlib gündemi Palandöken Meclisi hain saldırıyı lanetledi Sunar Birlik Mesajı verdi
YEREL HABERLER Palandöken’de İdlib gündemi Palandöken Meclisi hain ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X