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AZMEK hem eğitim hem kazanç kapısı oldu Fabrika gibi meslek kursu Başkan Orhan; “AZMEK gözbebeğimiz”

İHA

Sosyal belediyecilik çalışmalarında dikkatleri üzerine çeken Aziziye Belediyesi bünyesinde devam ettirdiği meslek kursları ile ilçe de ev hanımlarının kazanç kapısı haline geldi. Özellikle gelinlik kızların çeyizlerini hazırlamaları için ilk uğrak yeri olan Aziziye Meslek Edindirme Kurslarında ev işlerinden arta kalan zamanlarını değerlendirmek isteyen Aziziyeli bayanlar aile bütçesine katkı sağlamanın yanı sıra aynı zamanda gelinlik kızların çeyizlerin hazırlanmasında umut kapısı oluyorlar. AZMEK eğitimcilerinden Gülseren Tag, günde 56 saat çalışan atölyenin müdavimlerinin ev hanımları...

AZMEK hem eğitim hem kazanç kapısı oldu Fabrika gibi meslek kursu Başkan Orhan; “AZMEK gözbebeğimiz”

Sosyal belediyecilik çalışmalarında dikkatleri üzerine çeken Aziziye Belediyesi bünyesinde devam ettirdiği meslek kursları ile ilçe de ev hanımlarının kazanç kapısı haline geldi. Özellikle gelinlik kızların çeyizlerini hazırlamaları için ilk uğrak yeri olan Aziziye Meslek Edindirme Kurslarında ev işlerinden arta kalan zamanlarını değerlendirmek isteyen Aziziyeli bayanlar aile bütçesine katkı sağlamanın yanı sıra aynı zamanda gelinlik kızların çeyizlerin hazırlanmasında umut kapısı oluyorlar. AZMEK eğitimcilerinden Gülseren Tag, günde 56 saat çalışan atölyenin müdavimlerinin ev hanımları olduğuna dikkat çekerek AZMEK’te tüm ev tekstili ürünlerinin üretiminin yer aldığını söyledi. Başkan Orhan’ın sürekli olarak kendilerini desteklediğine işaret eden Tag, “Değerli başkanımızın sosyal ve kültürel belediyeciliğe katkısını bu kurslarda görebilirsiniz. Bizlerin burada her zaman desteklediğini söylemek istiyorum. Kendilerine yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yalnız ihtiyaç sahibi bayanlarımızı değil kendilerini geliştirmek isteyen ev hanımlarımızı da kurslarımıza bekliyoruz. Bu vesile ile ekonomik katkı anlamında bir şans yakalamış oluyorlar” şeklinde konuştu.
GELİNLİK KIZLARIN UĞRAK YERİ
30’u aşkın kişinin hem çalışıp hem de talep eden kursiyerlere eğitim verildiği Aziziye Meslek Edindirme Kursları (AZMEK) günde 56 saat çalışan kursiyerler aylık olarak ortalama 1500 TL ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AZMEK’in işlevinin artırılması için çaba gösterdiklerini kaydederek böylesi projelerin desteklenmesi gerektiğinin önemine değindi. Başkan Orhan, “AZMEK gibi kurslar ile adeta evlerine hapsolmuş kadınların ailelerine katkı sağlaması ve el becerilerini geliştirmesi anlamında gayretimizi ortaya koyan eğitim merkezlerimizin ilginin artması halende daha da artırılmasını amaçlıyoruz. Kursiyer ve eğitim merkezi sayısının artması demek ekonomiye de katkı anlamına gelir. Bunun yanında yetişmiş insan gücü konusunda da mesafe almış oluruz” şeklinde konuştu.
KÜLTÜR MERKEZİNDE YENİ KURSLAR
Bir süre önce Ilıca Mahallesinde yapımı tamamlanan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi ve belediye birimlerinin bulunduğu yeni hizmet binasında AZMEK kurslarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yeni hizmet binasında kültür sanat içerikli kurslarla birlikte mesleki kursların yoğun olduğu kurslar içinde hazırlıkların olduğunu kaydetti. Başkan Orhan, “Belediyemiz Kültür Müdürlüğü tarafından yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yeni kurslar ve yeni kursiyerler ile Ilıca halkının da bu aktivitelerden istifade etmesini amaçlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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