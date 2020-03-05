Vali Memiş, muhtarlarla bir araya geldi: “Oltu bizim gözbebeğimiz” Muhtarların 'korona virüsü' tedirginliği İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir: “Erzurum ve Türkiye’de korona virüsü yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Memiş, muhtarlarla bir araya geldi: “Oltu bizim gözbebeğimiz” Muhtarların 'korona virüsü' tedirginliği İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir: “Erzurum ve Türkiye’de korona virüsü yok”

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, sorunları yerinde görme ve çalışmaları inceleme programı kapsamında bugün Oltu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Memiş, muhtarlarla bir araya geldi: “Oltu bizim gözbebeğimiz” Muhtarların 'korona virüsü' tedirginliği İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir: “Erzurum ve Türkiye’de korona virüsü yok”

Erzurum Valisi Okay Memiş, sorunları yerinde görme ve çalışmaları inceleme programı kapsamında bugün Oltu’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Oltu'yu ziyaret eden Erzurum Valisi Memiş’e, Erzurum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge İstinaf Mahkemeleri Başkanı Ünal Bingül, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir eşlik etti.
Kaymakam Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır ve kurum amirleri tarafından Efkan Ala Kültür Evi önünde karşılanan Vali Memiş, muhtarlarla birlikte belediyenin organize ettiği yemeğine katıldı.
Yemekten sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Memiş, ilçede devam eden projeler ve çeşitli çalışmalar hakkında Kaymakam Şenol Turan’dan ve Belediye Başkanından bilgi aldı. Daha sonra Vali Memiş, Kaymakam Turan, Belediye Başkanı Taşçı ve beraberindeki heyetle birlikte, hükümet konağı toplantı salonunda gerçekleştirilen mahalle muhtarlarının da bulunduğu toplantıya katıldı.
Vali Memiş, programa katılan bölge müdürlerine kurum amirlerine, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, muhtarlara ve tüm katılımcılara teşekkür ederek yaptığı açılış konuşmasında, “Oltu, bizim gözbebeğimiz. Oltu, zengin tarihi ve kültürel birikimi olan bir ilçemiz. Yakın tarihte, işgale karşı milli bir duruş ortaya koymuş, bağımsızlığı için örnek bir mücadele vermiş, devlet kurmuş bir geleneğin sahibi. Bu köklü gelenekten ilham alarak önemli devlet adamları yetiştirmiş. Efkan Ala gibi. Ülkemize, ilimize ve ilçemize emeği geçen devlet adamları, kültür ve sanat adamları yetiştirmiş. O sebeple her türlü hizmeti fazlasıyla hak eden bir yer” dedi.
Devletin vatandaşa hizmet götürürken önceliklerinin olduğuna işaret eden Memiş, bu öncelikleri, sağlıklı içme suyu, yol ve iletişim olarak ifade ederek bu hizmetlerde de grup köylerine öncelik verildiğini söyledi. Günümüzde artık telefon ve internetin öncelikler arasında yer aldığını dile getiren Memiş, “Bütün köylerimizde telefon ve internet çekmesi lazım. Bu konuda Valilik olarak kapsamlı bir çalışma yapıp Ankara’ya gönderdik. İlgili bakanlığımızın da bir çalışması var. İki yıl içinde bütün köylerimizde, internet ve telefon problemi çözülecek” dedi.
Açılış konuşmasından sonra muhtarlara söz veren Vali Okay Memiş, mahalle muhtarlarından, mevcut sorunlar ve sorunların giderilmesi ile ilgili talepleri dinledi. Su, kanalizasyon, yol yapımı, bakımı ve halihazırda sürdürülen alt yapı ve diğer çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muhtarların talepleri, bu taleplerin yerine getirilmesi ile bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Erzurum’da korona virüsü yok"
Muhtarların korana virüsü ile ilgili sorduğu bir soru üzerine Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ise, “Erzurum ve Türkiye’de korona virüsü yok” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında il genelinde tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Gayet iyi durumdayız. Virüs bizde de yok, zaten Türkiye’ye de gelmedi. İnşallah gelmeyecek diye düşünüyoruz. Hastamızda yok. Basında korona virüsüne yakalanmış hastamız olduğu yazıldı ancak böyle bir hastamız da takip ettiğimiz bir hasta da hiç olmadı. Çıkan haberler tamamen asılsızdır. Bizde korona virüsü yok, inşallah olmayacaktır” dedi.
Dr. Bedir, daha sonra Oltu Devlet Hastanesindeki doktor sayısının yetersizliği ile ilgili sorulan soru üzerine, doktorların ay sonuna kadar tamamının göreve başlayacağını, Oltu Devlet Hastanesindeki eksik branşlardaki doktor atamalarının yapıldığı aktardı.
Kaymakam Şenol Turan’ın teşekkür konuşmasıyla sona eren toplantıdan sonra, Kaymakam Şenol Turan’a, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’ya ve muhtarlara çalışmalarında başarılar dileyen Vali Memiş, ilçe genelinde yürütülen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek akşam saatlerinde Oltu’dan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama ...
Öğrencilerden BB Erzurumspor’a destek ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden BB Erzurumspor’a destek ziyareti
Erzurum Din Görevlileri Derneği’nden İdlip şehitlerine hatim ve dua programı
YEREL HABERLER Erzurum Din Görevlileri Derneği’nden İdlip ...
Vücutta oluşan çatlamalara dikkat
YEREL HABERLER Vücutta oluşan çatlamalara dikkat
Şeffaf plak ile mutlu gülüşlere devam
YEREL HABERLER Şeffaf plak ile mutlu gülüşlere devam
Depresyon obeziteye sebep olabiliyor
YEREL HABERLER Depresyon obeziteye sebep olabiliyor
Erzurum Masa Tenisi’nde yarı finalde
YEREL HABERLER Erzurum Masa Tenisi’nde yarı finalde
Şehit Ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
YEREL HABERLER Şehit Ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
(Görüntülü) Alman yüzücüler kampın son günü, karda kulaç attı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alman yüzücüler kampın son günü, karda ...
(Görüntülü) Züccaciye magazası açılışında 'indirim' izdihamı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Züccaciye magazası açılışında 'indirim' ...
Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler Yüzücülerin eksi 10 derecede kar keyfi Almanlar Palandöken’de önce karda yüzüyor sonra saunaya giriyor
YEREL HABERLER Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda ...
Züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı
YEREL HABERLER Züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı
Alman yüzücüler, kampın son günü karda kulaç attı
YEREL HABERLER Alman yüzücüler, kampın son günü karda kulaç attı
Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu
Bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye 15'er yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye 15'er yıl hapis ...
Erkan Sözeri: “Hatayspor maçı bizim için final niteliğinde” BB Erzurumspor’dan taraftara açık muhteşem antrenman
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: “Hatayspor maçı bizim için final ...
AZMEK hem eğitim hem kazanç kapısı oldu Fabrika gibi meslek kursu Başkan Orhan; “AZMEK gözbebeğimiz”
YEREL HABERLER AZMEK hem eğitim hem kazanç kapısı oldu Fabrika gibi ...
Erzurum’da KÜSİ toplantısı düzenlendi ETSO Meclis Başkanı Özakalın: “KÜSİ’nin sonuçlarını sahada da görmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Erzurum’da KÜSİ toplantısı düzenlendi ETSO Meclis ...
Kırkpınar’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Kırkpınar’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
ETÜ’den DAGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER ETÜ’den DAGC’ye ziyaret
Fazla kahve tüketimi sakıncalı olabilir
YEREL HABERLER Fazla kahve tüketimi sakıncalı olabilir
Erzurum’da yeni açılan mağazada izdiham çıktı İndirimi kaçırmak istemeyen müşteriler bayılan kadınların kurtarılmasına bile izin vermedi
YEREL HABERLER Erzurum’da yeni açılan mağazada izdiham ...
Minik yüreklerden büyük hassasiyet
YEREL HABERLER Minik yüreklerden büyük hassasiyet
Sakal ekimi hakkında merak edilenler
YEREL HABERLER Sakal ekimi hakkında merak edilenler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X