Vali Memiş, muhtarlarla bir araya geldi: “Oltu bizim gözbebeğimiz” Muhtarların 'korona virüsü' tedirginliği İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir: “Erzurum ve Türkiye’de korona virüsü yok”

Erzurum Valisi Okay Memiş, sorunları yerinde görme ve çalışmaları inceleme programı kapsamında bugün Oltu’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Oltu'yu ziyaret eden Erzurum Valisi Memiş’e, Erzurum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge İstinaf Mahkemeleri Başkanı Ünal Bingül, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir eşlik etti.

Kaymakam Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır ve kurum amirleri tarafından Efkan Ala Kültür Evi önünde karşılanan Vali Memiş, muhtarlarla birlikte belediyenin organize ettiği yemeğine katıldı.

Yemekten sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Memiş, ilçede devam eden projeler ve çeşitli çalışmalar hakkında Kaymakam Şenol Turan’dan ve Belediye Başkanından bilgi aldı. Daha sonra Vali Memiş, Kaymakam Turan, Belediye Başkanı Taşçı ve beraberindeki heyetle birlikte, hükümet konağı toplantı salonunda gerçekleştirilen mahalle muhtarlarının da bulunduğu toplantıya katıldı.

Vali Memiş, programa katılan bölge müdürlerine kurum amirlerine, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, muhtarlara ve tüm katılımcılara teşekkür ederek yaptığı açılış konuşmasında, “Oltu, bizim gözbebeğimiz. Oltu, zengin tarihi ve kültürel birikimi olan bir ilçemiz. Yakın tarihte, işgale karşı milli bir duruş ortaya koymuş, bağımsızlığı için örnek bir mücadele vermiş, devlet kurmuş bir geleneğin sahibi. Bu köklü gelenekten ilham alarak önemli devlet adamları yetiştirmiş. Efkan Ala gibi. Ülkemize, ilimize ve ilçemize emeği geçen devlet adamları, kültür ve sanat adamları yetiştirmiş. O sebeple her türlü hizmeti fazlasıyla hak eden bir yer” dedi.

Devletin vatandaşa hizmet götürürken önceliklerinin olduğuna işaret eden Memiş, bu öncelikleri, sağlıklı içme suyu, yol ve iletişim olarak ifade ederek bu hizmetlerde de grup köylerine öncelik verildiğini söyledi. Günümüzde artık telefon ve internetin öncelikler arasında yer aldığını dile getiren Memiş, “Bütün köylerimizde telefon ve internet çekmesi lazım. Bu konuda Valilik olarak kapsamlı bir çalışma yapıp Ankara’ya gönderdik. İlgili bakanlığımızın da bir çalışması var. İki yıl içinde bütün köylerimizde, internet ve telefon problemi çözülecek” dedi.

Açılış konuşmasından sonra muhtarlara söz veren Vali Okay Memiş, mahalle muhtarlarından, mevcut sorunlar ve sorunların giderilmesi ile ilgili talepleri dinledi. Su, kanalizasyon, yol yapımı, bakımı ve halihazırda sürdürülen alt yapı ve diğer çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muhtarların talepleri, bu taleplerin yerine getirilmesi ile bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.



"Erzurum’da korona virüsü yok"

Muhtarların korana virüsü ile ilgili sorduğu bir soru üzerine Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ise, “Erzurum ve Türkiye’de korona virüsü yok” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında il genelinde tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Gayet iyi durumdayız. Virüs bizde de yok, zaten Türkiye’ye de gelmedi. İnşallah gelmeyecek diye düşünüyoruz. Hastamızda yok. Basında korona virüsüne yakalanmış hastamız olduğu yazıldı ancak böyle bir hastamız da takip ettiğimiz bir hasta da hiç olmadı. Çıkan haberler tamamen asılsızdır. Bizde korona virüsü yok, inşallah olmayacaktır” dedi.

Dr. Bedir, daha sonra Oltu Devlet Hastanesindeki doktor sayısının yetersizliği ile ilgili sorulan soru üzerine, doktorların ay sonuna kadar tamamının göreve başlayacağını, Oltu Devlet Hastanesindeki eksik branşlardaki doktor atamalarının yapıldığı aktardı.

Kaymakam Şenol Turan’ın teşekkür konuşmasıyla sona eren toplantıdan sonra, Kaymakam Şenol Turan’a, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’ya ve muhtarlara çalışmalarında başarılar dileyen Vali Memiş, ilçe genelinde yürütülen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek akşam saatlerinde Oltu’dan ayrıldı.

