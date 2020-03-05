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(Görüntülü) Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu

DHA

ERZURUM Saltukbey Ortaokulu, First Lego League Türkiye Turnuvaları'nın İstanbul ayağında kolej ve özel okulları geride bırakarak robotik kodlamada şampiyon oldu. Saltukbey Ortaokulu KodKades takımının yeni hedefi uluslararası turnuvalar.

(Görüntülü) Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu

ERZURUM Saltukbey Ortaokulu, First Lego League Türkiye Turnuvaları'nın İstanbul ayağında kolej ve özel okulları geride bırakarak robotik kodlamada şampiyon oldu. Saltukbey Ortaokulu KodKades takımının yeni hedefi uluslararası turnuvalar.
Merkez Palandöken ilçesinde 19992000 eğitim-öğretim yılında kapılarını açan Saltukey Ortaokulu'nda 3 yıl önce robotik kodlama eğitimleri verilmeye başlandı. Yaklaşık 250 öğrencinin eğitildiği okulda, robotik kodlama ve proje ekibi oluşturuldu. 'KodKades' ismi verilen ekip, 2018 yılında Erzurum'da düzenlenen yerel turnuvalarda il birincisi oldu. Öğretmenler Hüseyin Yolcu, Fuat Akdeniz ve Tuğba Pekgöz'ün koçluk yaptığı 8 öğrenciden oluşan KodKades ekibi, 2019 yılında Ankara'da düzenlenen turnuvada çok sayıda ilden özel okul ve kolej takımını geride bırakarak şampiyon oldu.
Robotik kodlama eğitimi alan 250'ye yakın öğrenci arasından her yıl 8 kişilik takım oluşturan öğretmenler, bu yıl da Ebrar Nur Kapan, İrem Ayça Kapan, Nazlı Bera Canpolat, İlhami Sefa Duman, Ahmet Göralp Durmuş, Kerem Karsli, Sefa Ertuğrul Aydeniz ve Bekir Alper Yılar'dan oluşan takımla First Lego League Türkiye Turnuvası İstanbul etabına katıldı. 1 Mart günü aralarında İstanbul Bilim Sanat Merkezi'nin de bulunduğu 5 devlet okulu ile 30 kolej ve özel okulla yarışan Saltukbey KodKades ekibi, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Yaptıkları robota verilen görevleri başarıyla uygulatan ve sosyal sorumluluk projeleriyle de jüriden geçer not alan ekip, madalya ile Erzurum'a döndü.
İZMİR'DEKİ FİNALE HAZIRLANIYORLAR
Robotik kodlamada kısa sürede başarı gösteren Kodkades takımı, İzmir'de yapılacak final için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğretmenleri nezaretinde çalışan öğrencilerin hedefi başarılı olarak Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek.
Saltukbey Ortaokulu Bilişim Teknoloji Öğretmeni Hüseyin Yolcu, 3 yıldan beri robotik kodlama çalışması yaptıklarını belirterek, "Daha önce Erzurum'da yerel turnuvada şampiyon olduk. Geçen yıl Ankara'da düzenlenen turnuvada birinci olarak kupa aldık. 1 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen First Lego League yarışmasında çoğunluğunu özel okul ve kolejlerin oluştuğu 36 takım arasında birincilik madalyasını kazandık. 3 yılın çalışmaları sonucunda bu başarıları elde ettik. Şimdi önümüzdeki aylarda İzmir'de düzenlenecek ulusal final için hazırlanıyor. Ekibimiz orada da başarılı olursa, ilimizi ve ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmeye hak kazanacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum
2020-03-05 10:44:30

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