Çocuklarda uyku sorunlarına dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuklarda uyku sorunlarına dikkat

İHA

Psikolog Merve Kırna, çocuklarda uyku problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Çocuklarda uyku sorunlarına dikkat

Psikolog Merve Kırna, çocuklarda uyku problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Sağlıklı uyku çocukların hem zihinsel hem de bedensel gelişimleri için oldukça önemlidir. Bazı çocuklar uykusu geldiğinde yatağına geçip yatarken, bazı çocuklar uykuya geçişte zorlanmakta ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Uyku; bir nevi ayrılıktır. Bazı yetişkin insanlar bile uykuya geçmeden önce kitap okuyarak, müzik dinleyerek ya da hayaller kurarak destek arar kendisine uykuya geçiş öncesinde. Çocuklar da, uykuya geçişte kendilerine yardımcı olacak şeyler ararlar; sevdiği bir oyuncağına sarılma, saçıyla oynama, ninni dinleme vs. gibi. Çocukların büyük bir kısmı ise uykuya geçme öncesinde karanlık korkusu ile birlikte ebeveynine “Beni yatırır mısın”, Yanımda dur uyuyana kadar ”, Bana kitap okur musun”, “Işık açık kalsın” gibi taleplerde bulunur, böylelikle destek arar kendisine. 89 yaşlarından sonra daha az desteğe ihtiyaç duyarak tek başına uyuyabilir çocuklar. Çocuğun egosu kademe kademe gelişir ve güçlenir, sağlıklı gelişim süreci olursa bu korkular yaş ile birlikte geride kalır. Bu süreçte çocuğunuzu neyin rahatlattığını keşfetmek çok önemlidir. Bu ihtiyaç göz ardı edilip “Kocaman çocuk oldun, her gece ne masalı”, Tek başına uyursun, yanında durmama gerek yok”, “Büyüdün artık, tek başına odana gidip yatabilirsin” gibi yanıtlar verilmemeli, ihtiyacı olan destek o an karşılanmalıdır” dedi.
Gece uyanmalarının, uykuya geçişte zorlanmanın, gece kabuslarının, yaşanan travmaların (deprem, hırsız, istismar, hastalık v.b) izlenen korku filmlerinin, korkunç hikayeler dinlemenin, aile içinde yaşanan tartışmaların, huzursuzlukların, ebeveyn kavgalarının da çocuğun uykuya geçmesini zorlaştıran etkenler arasında olduğunu ifade eden Psikolog Kırna, “Ayrılma kaygısı yaşayan, ebeveyne aşırı bağımlı çocuklar da tek başına uyumaktan kaçınabilirler. Öncelikle yapılan bazı yanlış ebeveyn tutumlarına bakalım. Çocuğunuz ağlayarak uyandığında ışığı açıp kucağınıza almak da, ağladığında yanına hiç gitmemek kadar yanlıştır. Ağladığı için yanında yatmak veya yatağından alıp yatağını değiştirmek çocuğun korkusunu daha çok pekiştirmektedir, böylelikle “Korkulacak bir şey varmış ki, annem benim yanımda yattı” şeklinde pekiştirmeye neden olabilmektedir. Bunun yerine çocuğunuzu yatağından kaldırmadan ağladığında yanında olarak, orada olduğunuzu belli etmek, yatağındayken sakinleşmesine yardımcı olmak gerekmektedir. Çocuklar bazen birçok farklı korkudan dolayı da tek başına uyumakta güçlük çekebilirler. Bunların nedenleri saptanmalı, çocuk ile konuşulmalı, buna uygun çözüm arayışları bulunmalı ve rahatlaması sağlanmalıdır. Sorunun devam etmesi durumunda profesyonel destek alınmaktan kaçınılmamalıdır” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları’na Uluslararası Akreditasyon
YEREL HABERLER İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum ...
Sosyal medya mı? Sosyal yara mı? konferansı gerçekleşti
YEREL HABERLER Sosyal medya mı? Sosyal yara mı? konferansı ...
Gökyüzü kartalları okulları için uçtu
YEREL HABERLER Gökyüzü kartalları okulları için uçtu
Vali Memiş muhtarları dinledi, Down Sendromlu Kadir not aldı
YEREL HABERLER Vali Memiş muhtarları dinledi, Down Sendromlu Kadir ...
Ülkü Ocaklarından gösterişli atama
YEREL HABERLER Ülkü Ocaklarından gösterişli atama
(Görüntülü) Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama ...
Öğrencilerden BB Erzurumspor’a destek ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden BB Erzurumspor’a destek ziyareti
Erzurum Din Görevlileri Derneği’nden İdlip şehitlerine hatim ve dua programı
YEREL HABERLER Erzurum Din Görevlileri Derneği’nden İdlip ...
Vücutta oluşan çatlamalara dikkat
YEREL HABERLER Vücutta oluşan çatlamalara dikkat
Şeffaf plak ile mutlu gülüşlere devam
YEREL HABERLER Şeffaf plak ile mutlu gülüşlere devam
Depresyon obeziteye sebep olabiliyor
YEREL HABERLER Depresyon obeziteye sebep olabiliyor
Erzurum Masa Tenisi’nde yarı finalde
YEREL HABERLER Erzurum Masa Tenisi’nde yarı finalde
Şehit Ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
YEREL HABERLER Şehit Ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
Vali Memiş, muhtarlarla bir araya geldi: “Oltu bizim gözbebeğimiz” Muhtarların 'korona virüsü' tedirginliği İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir: “Erzurum ve Türkiye’de korona virüsü yok”
YEREL HABERLER Vali Memiş, muhtarlarla bir araya geldi: “Oltu bizim ...
(Görüntülü) Alman yüzücüler kampın son günü, karda kulaç attı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alman yüzücüler kampın son günü, karda ...
(Görüntülü) Züccaciye magazası açılışında 'indirim' izdihamı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Züccaciye magazası açılışında 'indirim' ...
Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler Yüzücülerin eksi 10 derecede kar keyfi Almanlar Palandöken’de önce karda yüzüyor sonra saunaya giriyor
YEREL HABERLER Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda ...
Züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı
YEREL HABERLER Züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı
Alman yüzücüler, kampın son günü karda kulaç attı
YEREL HABERLER Alman yüzücüler, kampın son günü karda kulaç attı
Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu
Bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye 15'er yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye 15'er yıl hapis ...
Erkan Sözeri: “Hatayspor maçı bizim için final niteliğinde” BB Erzurumspor’dan taraftara açık muhteşem antrenman
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: “Hatayspor maçı bizim için final ...
AZMEK hem eğitim hem kazanç kapısı oldu Fabrika gibi meslek kursu Başkan Orhan; “AZMEK gözbebeğimiz”
YEREL HABERLER AZMEK hem eğitim hem kazanç kapısı oldu Fabrika gibi ...
Erzurum’da KÜSİ toplantısı düzenlendi ETSO Meclis Başkanı Özakalın: “KÜSİ’nin sonuçlarını sahada da görmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Erzurum’da KÜSİ toplantısı düzenlendi ETSO Meclis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X