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Çocuklarda uyku apnesi okul başarısını etkiliyor

İHA

Op.Dr. Bahadır Baykal, çocuklarda uyku apnesinin okul başarasını etkilediğini söyledi.

Çocuklarda uyku apnesi okul başarısını etkiliyor

Op.Dr. Bahadır Baykal, çocuklarda uyku apnesinin okul başarasını etkilediğini söyledi.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal, “Tıkayıcı uyku apne sendromunun okul öncesinde tedavi edilmesi önem taşıyor. Çünkü tedavi edilmeyen sorun, çocukların hem yaşam kalitesini hem de okul başarısını olumsuz etkiliyor. Kaliteli uyku hem erişkinlerde hem de çocuklarda sağlıklı yaşam için vazgeçilmezdir. Tıkayıcı uyku apne hastalığında uyku sırasında tam veya kısmi hava yolu tıkanması sonucunda solunumun ani durması, uyku kalitesinin bozulması söz konusudur. Erişkinlerde uyku apnesinin kalp ritim bozukluğundan reflüye, hipertansiyondan cinsel fonksiyon bozukluğuna kadar pek çok hastalığa davetiye çıkardığını biliyoruz. Çocuklarda ise uyku apnesi; büyüme gelişme geriliğinden sık üst solunum yolu enfeksiyonlarına, hiperaktivite den okul başarısızlığına kadar pek çok soruna yol açar” dedi.
Okul öncesi çocuklarda toplam uyku süresinin 1112 saat, 612 yaş döneminde bu süre 911 saat olduğunu ifade eden Op.Dr. Baykal, “Tıkayıcı uyku apne hastalığının okul öncesinde tedavi edilmesi ise oldukça önemlidir. Çünkü tedavi edilmeyen çocuklarda yaşam kalitesiyle birlikte okul başarısı da olumsuz etkilenir. Yapılan bir çalışmada ilköğretim çağında kronik horlayan çocukların oranı yüzde 10, apne ise yüzde 1 olarak bulunmuştur. Uyku apnesi çocuklarda konsantrasyon güçlüğüne neden olarak öğrenim zorluğuna ve okul başarısızlığına neden olur. Eğer çocuğunuz uykuda horluyor, gece boyunca üstünü açarak aşırı terliyor, yatakta sürekli dönüyor ve bir kez dahi olsa nefesi duruyorsa uyku apnesinden şüphelenmeniz gerekir. Özellikle şişman, alerjik ve büyük dili olan yüz gelişim kusurlu çocuklarda uyku apnesi daha sık görülse bile asıl neden hemen her zaman büyük bademcik ve geniz etidir. Yaygın burun polipleri de zaman zaman apne sebebi olabilir. Uyku düzeni bozulan ve gece yeterince uyuyamayan çocukta zamanla ders konsantrasyonu azalır. Algı bozukluğu beraberinde ezberleme ve öğrenme güçlüğünü getirir. Dikkat azalması ve hafıza kullanımında bozulma görülür. Gün içerisinde hırçın davranışlar sergileyen çocuk tahammülsüz ve hiperaktif olur” diye konuştu.
Uyku düzeni bozulan ve gece yeterince uyuyamayan çocukta zamanla ders konsantrasyonunun azaldığını kaydeden Op.Dr. Baykal, “Algı bozukluğu beraberinde ezberleme ve öğrenme güçlüğünü getirir. Dikkat azalması ve hafıza kullanımında bozulma görülür. Gün içerisinde hırçın davranışlar sergileyen çocuk tahammülsüz ve hiperaktif olur. Uyku apneli çocukta oksijen seviyesi düşerek yüz, çene ve ağızda yapısal bozukluklar ortaya çıkabilir. Gece büyüme hormonu daha az salgılanır dolayısıyla gelişim bozulur, kilo alımı ve boy uzaması durur. Eğer çocuğun şikayetleri bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkmışsa ilaç tedavisi uygulanır. Şayet tedaviyle bu durum düzelmezse geniz eti ve bademciklerin büyüklüğü ameliyat açısından değerlendirilir. Geniz eti ve bademcik sorunundan kaynaklanan uyku apnesi ameliyat sonrasında dramatik bir şekilde düzeliyor. İştah artıyor, büyüme ve gelişme düzene giriyor ve çocuk yeterli uyuduğu için okul başarısı artıyor” açıklamalarında bulundu.

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