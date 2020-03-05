Hentbol maçları şehitlere saygı duruşu ile başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hentbol maçları şehitlere saygı duruşu ile başladı

İHA

Erzurum'da düzenlenen Liseler arası KızErkek Hentbol Grup Şampiyonası başladı. Açılış seremonisinde kafileler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Başımız Sağ olsun' pankartı ile şehitlere saygı duruşunda bulundu.

Hentbol maçları şehitlere saygı duruşu ile başladı

Erzurum’da düzenlenen Liseler arası KızErkek Hentbol Grup Şampiyonası başladı. Açılış seremonisinde kafileler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Başımız Sağ olsun’ pankartı ile şehitlere saygı duruşunda bulundu.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı Liseler arası Hentbol Grup Şampiyonası başladı.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu’nda başlayan hentbol grup maçlarına Erzurum’un yanı sıra Ağrı, Erzincan, Van, Kars, Muş, Elazığ, Artvin, Iğdır, Siirt ve Tunceli illerinden 10 kız 11 erkek takımı şampiyonluk için mücadele veriyor.
Hentbol Grup Şampiyonası’nın açılış seremonisinde İdlib’te hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için saygı duruşu yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırlattığı ‘Başımız sağ olsun’ pankartını açan kafileler, saygı duruşunda bulundu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu.
Şampiyonanın açılında konuşma yapan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Acımız ve üzüntümüz büyük. Ancak Kahraman Mehmetçiğimiz, bizi korumak ve terörün kökünü kazmak için sınırda harekat başlattı. Allah ordumuzu, askerimizi ve güvenlik kuvvetlerimizi muzaffer eylesin” dedi.
BAHAR KALKANI HAREKATINA DESTEK
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Kampüsü Spor Salonu’nda gerçekleştirilen hentbol grup şampiyonası açılışında sporcular Mehmetçiğin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatını destekledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Allah Mehmetçiğin ayağına taş değdirmesin. İnşallah, Mehmetçiğimiz terörün kökünü kazıyacak” dedi.
Açılış seremonisi ve konuşmaların ardından müsabakalar başladı. Şampiyona’da Erzurum’u Liseli Kızlarda Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temsil ederken, erkeklerde ise Erzurum Spor Lisesi temsil ediyor.
Açılış seremonisine Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Milli Eğitim Müdürlüğü İl Koordinatörlerinden Zeyit Palabıyık, Erzurum GSİM Okul Sporları Servisinden Buket Sevindik, Muhammet Mavibaş ve diğer yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahar gibi cilt için tüyolar
YEREL HABERLER Bahar gibi cilt için tüyolar
Çocuklarda uyku apnesi okul başarısını etkiliyor
YEREL HABERLER Çocuklarda uyku apnesi okul başarısını etkiliyor
Çocuklarda uyku sorunlarına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda uyku sorunlarına dikkat
İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları’na Uluslararası Akreditasyon
YEREL HABERLER İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum ...
Sosyal medya mı? Sosyal yara mı? konferansı gerçekleşti
YEREL HABERLER Sosyal medya mı? Sosyal yara mı? konferansı ...
Gökyüzü kartalları okulları için uçtu
YEREL HABERLER Gökyüzü kartalları okulları için uçtu
Vali Memiş muhtarları dinledi, Down Sendromlu Kadir not aldı
YEREL HABERLER Vali Memiş muhtarları dinledi, Down Sendromlu Kadir ...
Ülkü Ocaklarından gösterişli atama
YEREL HABERLER Ülkü Ocaklarından gösterişli atama
(Görüntülü) Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama ...
Öğrencilerden BB Erzurumspor’a destek ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden BB Erzurumspor’a destek ziyareti
Erzurum Din Görevlileri Derneği’nden İdlip şehitlerine hatim ve dua programı
YEREL HABERLER Erzurum Din Görevlileri Derneği’nden İdlip ...
Vücutta oluşan çatlamalara dikkat
YEREL HABERLER Vücutta oluşan çatlamalara dikkat
Şeffaf plak ile mutlu gülüşlere devam
YEREL HABERLER Şeffaf plak ile mutlu gülüşlere devam
Depresyon obeziteye sebep olabiliyor
YEREL HABERLER Depresyon obeziteye sebep olabiliyor
Erzurum Masa Tenisi’nde yarı finalde
YEREL HABERLER Erzurum Masa Tenisi’nde yarı finalde
Şehit Ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
YEREL HABERLER Şehit Ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
Vali Memiş, muhtarlarla bir araya geldi: “Oltu bizim gözbebeğimiz” Muhtarların 'korona virüsü' tedirginliği İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir: “Erzurum ve Türkiye’de korona virüsü yok”
YEREL HABERLER Vali Memiş, muhtarlarla bir araya geldi: “Oltu bizim ...
(Görüntülü) Alman yüzücüler kampın son günü, karda kulaç attı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alman yüzücüler kampın son günü, karda ...
(Görüntülü) Züccaciye magazası açılışında 'indirim' izdihamı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Züccaciye magazası açılışında 'indirim' ...
Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler Yüzücülerin eksi 10 derecede kar keyfi Almanlar Palandöken’de önce karda yüzüyor sonra saunaya giriyor
YEREL HABERLER Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda ...
Züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı
YEREL HABERLER Züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı
Alman yüzücüler, kampın son günü karda kulaç attı
YEREL HABERLER Alman yüzücüler, kampın son günü karda kulaç attı
Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Erzurumlu öğrenciler, robotik kodlama şampiyonu oldu
Bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye 15'er yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye 15'er yıl hapis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X