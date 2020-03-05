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Türkiye'nin en büyük kariyer fuarlarından DAKAF açıldı

İHA

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Atatürk Üniversitesi'nin destekleri ve bölgedeki 10 üniversiteyle birlikte 440 şirketin stant açtığı Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF'20), Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde açıldı.

Türkiye'nin en büyük kariyer fuarlarından DAKAF açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Atatürk Üniversitesi’nin destekleri ve bölgedeki 10 üniversiteyle birlikte 440 şirketin stant açtığı Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF'20), Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde açıldı.
Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi koordinatörlüğünde 56 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerini sektör temsilcileriyle buluşturan kariyer fuarında 440 stant açılarak öğrencilerle bilgi alışverişinde bulunuluyor. Doğu Anadolu Bölgesinin istihdam ve kariyer olanaklarını canlandırmak hedefi ile yapılan fuarın işveren ile öğrenci ve mezunlar arasında köprü vazifesi kurması amaçlanıyor.
150’den fazla projenin sunulduğu fuarda ayrıca düzenlenen, panel, sempozyum, konferans, sohbet ve eğitim programları, atölye çalışmaları ile kariyer ve iş dünyasına yönelik bilgilendirme yapılıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyonun açılış törenine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, bölge üniversitelerinin rektörleri, firma temsilcileri ile çok sayıda konuk katıldı.
Törenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, fuarda dünyanın en büyük ekonomilerinde yaşanılan manzarayı yaşadıklarını ifade ederek, “Şu anda fuar alanımızda 440 tane stant bulunuyor. 386 şirketimiz ve üniversitelerimizin stantları yer alıyor. Geçen yıl 286 stant vardı. Şu anda burada karşılaştığımız manzara dünyanın en büyük ekonomilerinde göreceğimiz manzara. Soğuk havasıyla meşhur olan Erzurum bugün gençlere kariyer fırsatı sunarak gençlere iş olanağı sunuyor. Biz inanıyoruz ki yetenek her yerde. Bazıları diyebilir ki burada dünya markaları yok sadece Kobiler var. Dünya markaları daha çok işin PR tarafındalar ama Kobiler dünyanın her yerinde en çok yetenek açığı olan şirket demektir. Bu organizasyonda ne kadar çok Erzurumlu şirket varsa biz o kadar başarılıyız demektir. Çünkü buraları bu şirketler yönetiyor. Burada bir sanayici veya esnaf eleman ihtiyacı duyduğu zaman adresi üniversitedeki kariyer merkezleri olacaktır” dedi.
Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ise, “Bugün bu fuarda toplanmış olan gençler ve onlarla bir araya gelen sektördeki temsilciler ülkemizin geleceğini temsil ediyorlar. Üniversitelerimizin en önemli görevlerinden birisi piyasaya ihtiyacı olan insanı yetiştirmek. Bu fuarı sadece günlük pratik açısından önemli bulmuyorum. Bu tarz çalışmaları iyi anlayıp daha doğruyu yapmaya çalışmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizin geleceği eğitimdir” şeklinde konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de fuarın iş adamları ve öğrenciler için çok önemli olduğunu vurgulayarak “ İş adamlarımız arzu ettikleri elemanları bulamıyor. Bu fuarın en önemli özelliği bir yandan da iş arayanlarla eleman arayanları bir araya getirmek. Bu günlerde her geçen gün daha fazla güçlenerek şehrimizde gerekli adımları atarak gerekeni yerine getireceğiz” açıklamalarında bulundu.
Fuara ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni nesil üniversite olma yolunda ciddi mesafe katettiklerini belirterek, “Atatürk Üniversitesi olarak bu tarz etkinliklere önem veriyoruz. Kariyer merkezleri kişilerin kimliklerini ve toplumdaki kişiliklerine destek oluşması için önemli hale gelmiştir. İş alanlarının kişilerle olan bağlantısı psikolojik açıdan iş doyumuna erişilmesi açısından önemlidir” dedi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise, “Çok iyi bir fuar olmuş. Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından birinde biz de üniversitemiz olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler Ağrı’dan 100 öğrencimiz ile birlikte geldik. Hem üniversitemizi tanıtmak açısından hem de öğrencilerimize bir iş imkanı sağlamak için bu fuarda yer alıyoruz” diye konuştu.

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