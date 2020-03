Aziziye’de muhtarlar buluşması Başkan Sekmen; “Aziziye ile kusursuz koordinasyon yürütüyoruz” Başkan Orhan; “Yeni yatırım sezonunu başlatıyoruz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Aziziye ilçesi mahalle muhtarları ile buluştu.

Ilıca Mahallesi’nde bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi’nde 72 mahalle muhtarı ile birlikte Büyükşehir ve Aziziye Belediyeleri yöneticilerinin katıldığı toplantı öncesinde tek tek mahalle muhtarlarının talepleri alındı. Sonrasında talepleri inceleyen ve yatırımlar konusunda bilgi veren Başkan Sekmen ve Başkan Orhan, yaz sezonu ile birlikte yoğun bir çalışmanın olacağı müjdesini verdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un coğrafi alan olarak en büyük merkez ilçesi konumundaki Aziziye’de buna rağmen rutin hizmetlerin eksiksiz yapıldığına dikkat çekti. Bunun dışında özellikle vatandaşlar tarafından gelen yatırım taleplerinin de karşılandığını hatırlatan Başkan Sekmen, “Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed bey ile kusursuz koordinasyon halindeyiz. Hizmet alanlarımızın dışında da çalışmaları beraber yürütüyoruz. Mahalle statüsündeki en ücra köyümüzde bile köy konağı, çoban evleri ve hatta düğün salonları bile yapılmış durumda. Elbette ki vatandaşımıza bu yapılanlar az bile diyoruz. Yeni yatırımlar ile yaşanabilir mahalleler hedefliyoruz” diye konuştu.

Her noktaya eşit hizmet

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise yapılan yatırımların geri dönüşlerinin memnuniyet verici olduğuna vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Aziziye İlçesi’ne yatırımların aralıksız sürdüğünü yeni yatırım programlarında Aziziye’nin eksikliklerinin masaya yatırıldığını ifade eden Başkan Orhan, “Görev süremiz boyunca coğrafi dezavantajımıza rağmen hizmetlerin noksansız sürdürülmesi için canhıraş gayret gösterdik. Önümüzdeki hizmet döneminde ki kısmi eksikliklerimiz ile birlikte mahalle statüsüne gelen köylerimizin haklı olarak şehirde olan hizmetlerin benzerini talep ettiklerini görüyoruz. Muhtarlarımız vasıtasıyla gelen bu taleplerin en iyi şekilde imkânlarımız nispetinde yapılması gayretinde olacağımız bilinmelidir. Vatandaş ile belediyemiz arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın her an bizlere ulaşabilmeleri amacıyla da Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü faaliyete geçirdik. Böylelikle hizmetlerin takibinde zorluklar yaşamayacağımızı ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Daha yaşanabilir bir Aziziye hedefindeyiz”

Erzurum’un en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Aziziye’de kentsel dönüşüm ve imar uygulamaları ile birlikte sosyal donatıların artırılması içinde gayret gösterdiklerine dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yeni dönemde büyük yatırımlar ve projeler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Özellikle termal turizmde büyük potansiyelleri bünyesinde barındıran Ilıca Mahallesi’nde yatırımlar için teşviklerinin süreceğinin altını çizen Başkan Orhan, “Termal turizm ile kış turizmi entegre etmeyi başardığımız anda var olan potansiyelin çok daha büyük potansiyele sevk olduğunu görebileceğiz. Belediye olarak termal tesisimizi en iyi koşullarda işletmenin çabasındayız. Özel sektör yatırımları içinde beklentilerimiz yüksek. Bunun dışında sosyal donatı alanlarının artırılması konusunda sürekli yatırımlarımız var. Nüfusu sürekli artan Aziziye buna rağmen en huzurlu ilçelerin başında geliyor diyebiliriz. Yatırımlar arttıkça imkanlar var oldukça ilçemizin daha da iyi konuma geleceğinden eminiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.