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DAKAF’da Adalet Bakanlığı standına yoğun ilgi

İHA

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Atatürk Üniversitesinin destekleri ve bölgedeki 10 üniversiteyle birlikte 440 şirketin stant açtığı Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarında (DAKAF) Adalet Bakanlığının standı yoğun ilgi gördü.

DAKAF’da Adalet Bakanlığı standına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Atatürk Üniversitesinin destekleri ve bölgedeki 10 üniversiteyle birlikte 440 şirketin stant açtığı Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarında (DAKAF) Adalet Bakanlığının standı yoğun ilgi gördü.
Atatürk Üniversitesi koordinatörlüğünde 56 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerini sektör temsilcileriyle buluşturan kariyer fuarında 440 stant açılarak öğrencilerle bilgi alışverişinde bulunuluyor. Doğu Anadolu Bölgesinin istihdam ve kariyer olanaklarını canlandırmak hedefi ile yapılan fuarın işveren ile öğrenci ve mezunlar arasında köprü vazifesi kurması amaçlanıyor.
Çok sayıda davetlinin ve öğrencinin katıldığı fuarda en fazla ilgiyi gören stantların başında ise Adalet Bakanlığının standı yer alıyor. Stantta başta Hukuk Fakültesi öğrencileri olmak üzere Adalet Bakanlığında çalışma yapabilecek ve değişik alanlarda çalışma yapmak isteyecek öğrencileri bilgilendirmek ve onların kariyer planlarına katkıda bulunmak için hakim ve savcılar tarafından bilgi veriliyor.
Adalet Bakanlığındaki en kariyerli mesleklerle ilgili öğrencilere bilgiler vermeye çalıştıklarını ifade eden Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, "Adalet Bakanlığı olarak geçen senede olduğu gibi kariyer fuarına katılım yaptık. Standımızda hakim, savcı ve müdür arkadaşlarımız öğrencilere bilgiler veriyor. Bakanlığımızda başta en kariyerli meslek hakim, savcılık olmak üzere cezaevi müdürlüğü, infaz kurulu memurluğu, zabit katipliği gibi bir çok alanda öğrencilerimize bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bizim için makamda mevkide olmak önemli değil, bizim için önemli olan yapılan iş ne olursa olsun en iyi şekilde yapılmasıdır. Buna yönelik öğrencilerimize doğru mesleği seçmeleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.
Yapay duruşma salonlarında öğrencilere hakimlik ve savcılık rolleri vererek öğrencilere mesleği yakından tanıtacaklarını vurgulayan Bölükbaşı, "Öğrencilerimiz tarafından inanılmaz talep var. Fuarın her standı dolu gibi gözüküyor ama özellikle bizim standımızda çok fazla yoğunluk var. Bu süreç içerisinde yapay bir duruşma salonu kurmayı planlıyoruz. Öğrencileri bizzat katılarak ve bu faaliyetin içinde bulunmalarını sağlayarak, hakim, savcı, mağdur ve avukat rolleri vererek bir duruşma yapmalarını sağlayacağız ve mesleği yakından tanımalarına katkıda bulunacağız. Öğrencilere faydalı etkinlikler olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
İnsanların kendi geleceklerini belirlemede ve seçecekleri meslekler hakkında yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Muhammet Emin Aydemir ise, "Bu fuarın ve bizim standımızın öğrencilere katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Önemli bir fuar çünkü insanların kendi geleceklerini planlarken mesleki koşulların neler olduğunu bilmesi önemlidir. Biz de öğrencilik zamanlarımızda büyüklerimizden yardım alıyorduk ama böyle toplu alanlarda mesleklerinin uzmanları olan insanlarla bir araya gelmek çokta mümkün olmuyordu. Bu yönden öğrenci arkadaşlarımızın bundan faydalanmasının eskiye göre daha kolay ve bu faydalanmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de burada elimizden geldiğince hakim ve savcı arkadaşlarımızla öğrencilere meslek hakkında en iyi şekilde fayda sağlamaya çalışıyoruz. Kurgusal duruşma salonlarımıza da tüm öğrencilerimizin katılımlarını bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

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