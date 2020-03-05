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(Görüntülü) Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 11 üniversitenin katılımıyla başladı

DHA

ATATÜRK Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteklediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF 2020), bölgedeki 11 üniversitenin katılımıyla başladı. 386 firmanın 440 stantla temsil edildiği fuara, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

(Görüntülü) Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 11 üniversitenin katılımıyla başladı

ATATÜRK Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteklediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF 2020), bölgedeki 11 üniversitenin katılımıyla başladı. 386 firmanın 440 stantla temsil edildiği fuara, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.
DAKAF 2020, bölgedeki 11 üniversitenin katılımıyla başladı. 386 firmanın 440 stantla temsil edildiği 2 gün sürecek etkinliğin açılış töreni Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, üniversite rektörleri, öğretim üyeleri, şirket temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın konuşmasından sonra kürsüye gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP?li Engin Özkoç?a tepki gösterdi, kınadığını söyledi.
GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE GÖRÜLÜYOR
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise, gençlere kariyer fırsatı sunmak için en büyük organizasyonun yapıldığını belirtti. Atay, karşı karşıya oldukları manzaranın dünyanın gelişmiş ekonomilerinde görülebilecek bir manzara olduğunu söyledi.
EGEMEN DEVLETLER DİKKATLE İZLİYOR
Dünyanın egemen devletlerinin Bahar Kalkanı Harekatı?nı dikkatle izlediğini kaydeden Atay, şu ifadeleri kullandı:
?Bazı başarılar vardır, herkes kolayca görür ve anlar ne olduğunu. Bazı başarılar vardır, sessiz ve derinden gelir. Şu anda bütün dünyanın, egemen devletlerin dikkatli izledikleri bir olay oluyor o bizim Bahar Kalkanımızdır. Bütün egemen devletler pür dikkat bunu izliyorlar. Orada dünyanın teknolojiyi en iyi kullanan ülkelerden birisinin 100 yıl önce tarih sahnesinden silmeye kalkıştıkları yüce Türk milletinin mücadelesini izliyorlar. Ve savaş bildiğiniz konvansiyonel yöntemlerle sürmüyor. Şu anda savaş olabildiğince en teknolojik, dünya ve savaş literatürüne yenilikler katan düzlemde sürüyor. Bunu başarıyla sürdüren kahraman askerlerimiz, ordumuz buralardan kazandıkları gençlerin emekleriyle geliştirilen teknolojilerle orda mücadele ediyorlar. Başarının altında buradaki gençlerin de emeği var. Geçen yıl yaptığımız organizasyonda birçok gencimiz savunma sanayinde işe başladılar. Bu fuarda 'yetenek her yerde' sloganını kulağa hoş geliyor diye koymadık. Yeteneğin her yerde olduğuna inanıyorduk."
YETENEK KAPISI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde bir aylık sürede yeni bir yazılım başlattıklarını anlatan Atay, ?Yetenek kapısı uygulamasını bu sabah baktığımda 293 bin kişi kayıtlıydı. 293 bin gencimiz aynı platformda bin 500 civarında kayıtlı şirketle etkileşmeye başladılar. Etkileşimler sadece kariyer fuarında olmayacak. 365 gün boyunca şirketler bir yanda üniversite öğrencileri bir yanda etkileşimde olacaklar" dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın konuşmasından sonra, 2 gün sürecek DAKAF 2020'nin açılış kurdelesi kesildi. Törene katılan protokol üyeleri, fuarda yer alan şirket ve üniversitelerin stantlarını gezerek bilgi aldı, gençlerle sohbet etti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum
2020-03-05 15:39:42

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