Türk Anneler Derneği şehitleri andı Mevlit okutuldu, helva dağıtıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi tarafından Erzurum Lalapaşa Cami’inde İdlib şehitleri için mevlidi şerif okutuldu ve ardından helva dağıtıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan 37 askerimiz için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi Lalapaşa Cami'inde mevlit okutuldu. Program kapsamında İkindi namazının ardından Lala Paşa Cami avlusunda vatandaşlara helva dağıtıldı.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, “İdlib’de şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Kahraman Türk ordusu rejim güçlerine misliyle karşılık vermiştir. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak bu işin üstesinden de geleceğimize inancımız sonsuzdur” diye konuştu.

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