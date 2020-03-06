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Gebelikte aşırı kilo almaktan kaçının

İHA

Gebelikte aşırı kilo almaktan kaçının

Dr. Turan Uslu, gebelikte bel ağrısı şikayetlerini azaltmak için aşırı kilo almaktan kaçınılması gerektiğini söyledi.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Dr. Turan Uslu, “Gebelik bel ve sırt ağrılarının çok sık görüldüğü bir dönemdir. Gebelik döneminde bel ağrısı problemi ile karşılaşılan hastalarda röntgen, MR, BT çektirmek sakıncalıdır. Yine ilaç kullanma ile sıkıntılar vardır. Gebelik döneminde çok zorunlu olmadıktan sonra cerrahi müdahalelerden kaçınılmalıdır” dedi.
Gebelikte büyüyen uterusun (rahim) ağırlığına bağlı olarak vücudun ağırlık merkezinin değiştiğini ifade eden Dr. Uslu, “Bunun sonucu olarak omurga normalde taşıdığından daha fazla baskı altında kalır. Bebeğin ağırlığı arttıkça, omurga eklemlerine, bağlarına ve disklere binen yük artar. Omurganın doğal eğrilikleri değişir. Buna bağlı olarak bel ağrıları, pubis ağrısı, siyataljiler görülür. Duruş bozuklularına bağlı olarak baş ağrıları, omuz ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrıları görülür. Bunun yanında başta pelvis kemiklerinde yer alan eklemler olmak üzere tüm eklemlerde hormonların (relaksin hormonu) etkisiyle doğuma hazırlık yapmak üzere gevşeme meydana gelir. Tüm bunlar anne adaylarında bel ağrısı ve siyatik şikayetlerinin sık yaşanmasına neden olur” diye konuştu.
Dr. Uslu, bel ağrısı şikâyetlerinin daha az yaşamak için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:
“1. Aşırı kilo almaktan kaçınılmalıdır.
2. Düzenli egzersizle bel kasları güçlü ve esnek tutulmalıdır
3. İyi bir duruş alışkanlığı kazanılmalıdır; sağlıklı bir duruş, omurgada bulunan kemiklere, kaslara ve ligamentlere (bağlara) ağırlığın eşit bir şekilde dağıtılması açısından çok önemlidir. Doğru bir duruş, eklemlere ve bağlara en az baskının olduğu doğal duruş şeklidir.
4. Sağlıklı ayakkabı kullanımı; Tüm gebelik dönemi boyunca alçak topuklu ayakkabılar tercih edilmelidir. Hem yüksek topuklu, hem de topuksuz ayakkabılar bel kemiklerini birbirine bağlayan bağların üzerine binen yükü artırarak bel ağrısı ve siyatik şikayetlerini artırabilirler.”

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