TOBB Borsalar Konseyi toplantısı Tarım Bakanı Dr. Pakdemirli’nin katılımı ile yapıldı. Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ve Borsalar Konseyi Üyesi Hakan Oral, Bakan Pakdemirli’ye Erzurum’un tarım ve hayvancılığı ile alakalı sorunlarını aktardı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)‘nin dün gerçekleşen Borsalar Konsey Toplantısına, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’de katıldı. Programda, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Borsalar Konseyi Üyesi Hakan Oral, Erzurum’un tarım ve hayvancılık sorunlarını Bakan Pakdemirli’ye anlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği genel merkezinde dün gerçekleştirilen, Türkiye’deki tüm borsaların temsilcilerinin hazır bulunduğu “Borsalar Konseyi” toplantısına Erzurum’u temsilen Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’da katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasın ardından söz alan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli konsey üyeleri ile istişarelerde bulunup, tarım ve hayvancılığa yönelik bakanlığın çalışmalarını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TOBB arasında “Gıda Ürünlerinde Taklit ve Tağşiş Yapan Firmalar” ile ilgili olarak Bilgi Paylaşımı Protokolü’nü de imzalayan Bakan Pakdemirli ile TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra konsey üyelerinin illerinde ve bölgelerindeki sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye, ilimizin Tarım ve Hayvancılığına ilişkin bir dosya takdim edip, Erzurum Valiliği ile Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından büyük bir başarı ile devam eden ve önümüzdeki günlerde 2. Etabının start alacağı “Erzurum ili Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi” ile ilgili bilgiler verip destek istedi.

Başkan Oral ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye Erzurum’a özgü işlemeli Oltu Taşı Tespih hediye etti.

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