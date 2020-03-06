Pasinler’de deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Pasinler Sebahattin Eryurt anaokulunda doğal afetler, deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Pasinler İtfaiye Amirliği, Pasinler Sebahattin Eryurt Anaokulu ile birlikte yaptıkları tatbikat gerçeği aratmadı. Yaklaşık 20 dakikalık bilgilendirmenin ardından deprem zili ile birlikte tahliye ve kurtarma gerçekleştirildi. Öğrenciler bu tatbikatın kendileri açısından heyecanlı ve çok faydalı olduğunu söylediler.

Okul Müdürü Şura Tekindemir, "Okulumuzda doğal afetler, deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Çocuklarımızın doğal afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaları gerektiği ve bu tatbikatın bu açıdan önemli. Bu konuda bizlerden yardımını esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Pasinler İtfaiye Amirliğine ve ekibi ile bu organizasyonu gerçekleştiren İtfaiye Amiri Oğuzhan Taşçıoğlu’na teşekkür ediyoruz" dedi.

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