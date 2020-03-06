ETÜ Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenen, öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak ve yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı başladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra bölge üniversitelerin öğrencilerine de açık olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda birçok panel ve seminer, çeşitli atölye çalışmaları ve kurumkuruluşöğrenci buluşmaları devam edecek.

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