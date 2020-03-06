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Yerli otomobilin buzdan heykelini yaptılar Gerçeğini aratmayan heykel 10 kamyon kar ile yapıldı

İHA

Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında (DAKAF) yerli otomobil TOGG'un buzdan yapılan heykeli yoğun ilgi görüyor.

Yerli otomobilin buzdan heykelini yaptılar Gerçeğini aratmayan heykel 10 kamyon kar ile yapıldı

Erzurum’da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında (DAKAF) yerli otomobil TOGG’un buzdan yapılan heykeli yoğun ilgi görüyor.
Atatürk Üniversitesi koordinatörlüğünde 56 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerini sektör temsilcileriyle buluşturan kariyer fuarında 440 stant açılarak öğrencilerle bilgi alışverişinde bulunuluyor. Doğu Anadolu Bölgesinin istihdam ve kariyer olanaklarını canlandırmak hedefi ile yapılan fuarın işveren ile öğrenci ve mezunlar arasında köprü vazifesi kurması amaçlanıyor.
Çok sayıda davetlinin ve öğrencinin katıldığı fuarda en fazla ilgiyi ise fuar merkezinin önüne Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykelcilik Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından yapılan yerli otomobil TOGG’un buzdan yapılan heykeli görüyor.
15 gün boyunca projesi yapılan heykelin yapımını 25 kişilik profesyonel ekip yaptı. 5 gün süren çalışmanın ardından heykel toplam 10 kamyon kar ile yapıldı.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Caner Şengünel, zorlu ve yorucu bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Bizler DAKAF20’ye kendi alanımızdan bir ürünle dahil olmak istedik. Yaklaşık 1520 gün devam eden ön çalışmaların ardından yerli ve milli otomobilimizin heykelini yapmaya karar verdik. Yaklaşık 25 kişilik bir ekip kurduk. Ekibin içinde öğrenciler ve akademisyenler yer aldı. 5 gün boyunca geceli gündüzlü çalışarak yapımını tamamladık. Yorucu bir süreç geçirdik. İlk başta buzdan yapmaya karar verdik ancak buzun sıcak havaya dayanamayacağını düşünerek yaklaşık 10 kamyon kar getirerek buzun üzerini karla kapladık” dedi.
Fuara gelen davetlilerin fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediği buzdan heykel gerçeğini aratmıyor.

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