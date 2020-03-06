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KUDAKA, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda

İHA

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, bölge üniversiteleri ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve KUDAKA tarafından da desteklenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20), bölgede nitelikli personel ihtiyacı duyan işletmeler ile istihdam edilmeyi bekleyen hedef kitleyi bir araya getirdi.

KUDAKA, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, bölge üniversiteleri ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve KUDAKA tarafından da desteklenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’20), bölgede nitelikli personel ihtiyacı duyan işletmeler ile istihdam edilmeyi bekleyen hedef kitleyi bir araya getirdi.
Yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren başta özel sektör kuruluşları, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri ile Doğu Anadolu’da faaliyet gösteren 11 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen fuarda, Ajansımız bölge standıyla yer aldı.
KUDAKA standını ziyaret eden katılımcı firmalar ve öğrenciler; Ajansın faaliyetleri, yürütülen projeler, hibe programları ve insan kaynakları konularında görevli personelden danışmanlık ve bilgi desteği aldılar.
Fuar etkinliği ile eş zamanlı olarak konferans salonlarında gerçekleştirilen seminerler, söyleşiler ve odak grup toplantıları kapsamında, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen düzenlenen bir panele konuşmacı olarak katıldı. “Kariyer Hedefi Olarak Girişimcilik” konulu sunumunda girişimciliğin temel özellikleri, karşılaşılan sorunlar, bir girişimcinin kendi işini kurarken dikkat etmesi gereken planlama, yönetim, teknik ve işlevsel konularda bilgiler aktaran Demirdöğen, panele katılan öğrencilere girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünmelerini, yeteneklerinin farkına varmalarını, iş fikri üretmeye yönelmelerini tavsiye etti.
ARGE PROJE PAZARI ve YARIŞMASI
KUDAKA 2020 Yılı Çalışma Programı Yerel Kalkınma Fırsatları Tanıtım faaliyetleri kapsamında, bölgede proje yazma kapasitesini geliştirmek, potansiyel kesimleri proje yazmaya teşvik etmek ve bölgenin kalkınmasında etkili olabilecek proje fikirlerinin derlendiği bir proje havuzu oluşturmak amacıyla fuar organizasyonu içerisinde Atatürk Üniversitesi ve KUDAKA işbirliğiyle ARGE/Proje Pazarı ve Yarışması etkinliği düzenlendi.
ARGE ve Proje Pazarına başvuran projeler üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde dereceye giren projelere DAKAF’20 Fuar organizasyonunda düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.
Mustafa Manav’ın Anjiyo sonrasında artere baskı yaparak kanamayı durdurmak konulu “Anjiyo Sonrası Arter Basınç Bandı” başlıklı projesi birinciliğe layık görülürken, Fırat Güneş’in insansız sualtı sistemleri konulu “İnsansız Minyatür Bir Sualtı Aracının Tasarımı ve Kontrolü” projesi ikinci, Yusuf Bayram Tuğlu ve Kübra Kablan’ın tıbbi vaka çözümüne yönelik “Sanal Clinic” isimli projesi üçüncü oldu.
Birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye 2.000 TL ödül verilen yarışma sonrasında, ön kuluçka desteği ve proje sahiplerine talepleri doğrultusunda danışmanlık desteği de verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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