Hukuk fakültesi öğrencilerinden kurgusal duruşma



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF2020) hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik kurgusal bir duruşma düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteğiyle Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı DAKAF2020'nin 2'nci gününde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kurgusal duruşma yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nin Palandöken salonundaki duruşmaya Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve fuarı gezenler büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'ün izlediği duruşmayı Erzurum Adliyesi 2'inci Asliye Ceza Hakimi Necati Daştan yönetti.

Gasbedilen bir kadın ve suçlanan sanıkla ilgili yapılan duruşmada üye hakimler, duruşma savcısı, avukatlar ile tanıkları hukuk fakültesi öğrencileri canlandırdı. Sanık rolünü Cevdet Bulduk, mağdur rolünü Büşra Kocatürk'ün canlandırdığı duruşmada Büşra Doğan, Sena Demir, Salih Karadeniz mağdur vekili, Buket Öztürk, Büşra Yıldırımoğlu ve Ömer Korkmaz ise sanık avukatı rolünü üstlendi. Tanıkların da dinlendiği duruşmada mahkemeye başkanlık eden 2'nci Asliye Ceza Hakimi Necati Daştan, olay yerinde tespit için duruşmayı ertelediklerini açıkladı.

'ADALET DAĞITMAK KOLAY DEĞİL, MEŞAKATLİ; HAK VE VİCDAN İSTER'

Kurgusal duruşmayı izleyip, hukuk fakültesi öğrencilerin performanslarını beğenen Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, fuara Adalet Bakanlığı olarak katıldıklarını söyledi. Öğrencilere mesleği tanıtmak için kurgusal duruşmayı düzenlediklerini belirten Bölükbaşı, "Öğrencilerimize en güzel bilgileri vererek mesleği tanımalarını istiyoruz. Hukuk fakültesi öğrencilerinin faydalanması için duruşma salonunu faaliyete soktuk. Hakim bey koordinasyonunda olay üzerinden gidilerek bir duruşmayı izledik. Bu olayda gördüğünüz hakim bey dışındakiler üniversite öğrencisi. Bu örnek olaylarda öğrencilerin mesleklerini tanımalarını, mezun olacak arkadaşların kariyer planlamaları yaparken ona göre karar vermelerini istiyoruz. Hakim savcı mesleğine girmek isteyenlerin bu mesleği tanımalarını istiyoruz. Adalet dağıtmak kolay değil, meşakkatli, hak vicdan ister. Arkadaşlar bunun arkında olarak güzel bir şekilde eğitimlerini alarak bizlerin aramıza katılmaları için böyle bir çalışma içine girdik" diye konuştu.

'BAŞARILI ARKADAŞLAR GÖRÜYORUZ'

Başsavcı Bölükbaşı, kurgusal duruşmada görev alan öğrencileri de beğendiğini belirterek, "Gördüğüm kadarıyla çok başarılılar. Maşallah cevher gibi başarılı arkadaşlar. Aramıza çalışkan yeni nesilden hakim savcıların geleceğine inanıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-03-07 09:04:40



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