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Estetik diş hekimliği ile mutlu gülüşler

İHA

Diş Hekimi Zuhal Oygur, günümüzde gerek aktif iş ve sosyal hayatlarımız ve teknolojinin de hızlı gelişmesi ile estetik beklentilerimiz ön plana çıktığın belirtti.

Estetik diş hekimliği ile mutlu gülüşler

Diş Hekimi Zuhal Oygur, günümüzde gerek aktif iş ve sosyal hayatlarımız ve teknolojinin de hızlı gelişmesi ile estetik beklentilerimiz ön plana çıktığın belirtti.
Bireylerin de bu oranda diş hekimliğinde estetik beklentilerinin de arttığına dikkat çeken Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Bu nedenle son yıllarda estetik diş hekimliği kavramı hayatımıza girmiştir. Estetik diş hekimliğinin içerisinde gülüş tasarımı, estetik komposit laminalar (bonding uygulamaları), pembe dişeti estetiği, porselen laminalar, emax kronlar, zirkonyum uygulamaları ve diş beyazlatma gibi kavramlar yer alır. Bu uygulamalar hastanın estetik beklentisi ve ihtiyacına göre biri ya da birkaç tanesi bir arada uygulanır” dedi.
Gülüş tasarımının bireye özgü ideal gülüşünüzü yenilemek olduğunu anlatan Diş Hekimi Zuhal Oygur, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Hastanın kişisel istekleriniz ile sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı ve estetik bir gülüşü planlamaktır. Bu planlamayı yapabilmek için bir takım dijital görüntüleme sistemlerinden faydalına bilir. Gülüş tasarımı yaparken hastaya yapılacak estetik dişlerin boyutları formları işlem öncesinde belirlenebilir. Mocap dediğimiz uygulamayla öncesinde hastanın dişlerinin nasıl olacağı belirlenebilir
Estetik ve güzel bir gülümseme yalnızca beyaz, düzgün dişlerle değil, bu dişlere uyumlu diş etleri ile mümkündür. Estetik diş eti uygulamalarına ''pembe dişeti estetiği'' adı verilmektedir. Diş eti bölgesinde en çok karşılaşılan estetik sorun gereğinden fazla görünen ya da asimetrik diş eti seviyeleri ve diş etinde meydana gelen renk değişimleridir. Bu dişetindeki asimetriler ve gülme seviyesi lazerle uygulanan pembe estetik uyguları ile ayarlanabilir. Pembe estetik uygulamaları ile dişeti seviyemiz ayarlanabilir ve dişetindeki renklenmelerden kurtulabilirsiniz
Diş Beyazlatma; Mutlu olduğumuzda gülümseriz. Eğer sağlıklı ve beyaz dişlerimiz olduğu zaman bu gülümsememiz daha çok içtenlik kazanır. Dişlerimize azami özeni göstermemize rağmen rengi yine de istenilen beyazlıkta olmayabilir. Çok yoğun çay, kafein ve sigara tüketimi gibi nedenlerle dişler zaman içinde sararabileceği gibi, bazı antibiyotiklerin kullanımına bağlı olarak ya da doğuştan dişlerde koyu renklenmeler olabilir. Bu renklenmeler fırçalamayla ya da diş taşı temizliği ile geçmez. Diş beyazlatma (Office bleaching) klinikte doğrudan diş hekimi tarafından uygulanan bir beyazlatma işlemidir. Dişlerinize hekim kontrolünde mavi ışık ve beyazlatma jeli kullanılarak yapılan Office Bleaching'de dişler işlem sonunda hemen 2 3 tona kadar açılır ve etkiyi uzun süre korumak için renklendirici gıdalardan uzak kalmak gerekir ve iyi bir ağız hijyenine sahip olmamız gerekir.
Bir diğer yöntem de hastaya plakların ve beyazlatma ilaçlarının teslim edilmesiyle sonucu hastanın evde uygulayabileceği beyazlatma yöntemidir. Hasta düzenli olarak 56 gece ortalama 8 saat plakları ağzında tutarak beyazlatma işlemi gerçekleşir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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