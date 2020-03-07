Başkan Karataş 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başkan Karataş, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Dünya Kadınlar Günü, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olmuştur. 8 Mart varlıklarıyla, fedakârlığı, kahramanlığı temsil eden, sonsuz sevgi ve merhametin temsili kadınlarımızın gurur günüdür.

İslam dini ile birlikte toplumda hak ettiği değeri alan kadınlar, Çağdaş Türkiye’nin simgesi ve Cumhuriyet’in de en büyük teminatı olmuştur. Kadınlara karşı gösterilecek tavırda bizim için en güzel örnek Peygamberimizdir. Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed ( S.V ) hanımlara karşı her daim güler yüzlü olmuş, onlara sevgi, saygı ve anlayış göstermiştir.

Bu vesileyle tüm Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü kutluyor, kadınlarımıza sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”

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