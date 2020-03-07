Palandöken’de kar voleybolu heyecanı

Erzurum Palandöken Kayak Tesislerinde Erzurum Voleybol İl Temsilciliğince ve Büyükşehir Belediye Erzurum’un destekleriyle Rize, Elazığ, Hatay, Kars ve Erzurum’dan sporcuların katılımıyla karda voleybol turnuvası bugün başladı.

Erzurum Palandöken Kayak Tesislerinde düzenlenen karda voleybol turnuvasında birinci olan takım oyuncularına yarım altın, ikinci takım sporcularına çeyrek altın ve üçüncü sırada yer alan takım oyuncularının da gram altın ödülü verilecek. Karda voleybol turnuvası 2 gün devam edecek

Gelecek yıllarda Erzurum’un karda voleybol turnuvasına uluslararası etkinliklerde ev sahipliği yapabileceğini ifade eden Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin ‘’Biz yıllar önce bu etkinliği yapmıştık ama resmi olarak duyuramamıştık. Son yıllarda uluslararası bir organizasyon olmaya başladı. Bizde kar şehirlerinden biri olarak ilimizde bu organizasyonu daha iyi nasıl yapabiliriz diye Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile görüşerek bu etkinliği yapmaya karar verdik. Beklentimizin çok üzerinde ekip katıldı. 22 erkek takımı ve 6 tane kız takımı etkinliğe başvurdu. Başlangıç olarak çok iyi rakam etkinliğimizde iki gün sürecek. Bu takımlarda 88 erkek 24 tane kadın sporcumuz var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok önemli katkıları var ona buradan teşekkür ediyorum. Umarım çok güzel etkinlik olur bundan sonraki organizasyonlarda daha çok sporcu katılım gösterir. Gelecek senelerde uluslararası sporcuların katılmalarını bekliyoruz ve bununda Erzurum palandöken tesislerine çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Kazan takımın erkek ve kadın takımı ayrı ayrı olmak üzere tüm oyuncuları yarım altın kazanacak. İkinci olan takım oyuncularımıza çeyrek altın verilecek. Üçüncü olanlara da gram altın verilecek. Bunların dışında da çeşitli ödüllerimiz olacak’’ şeklinde konuştu.

Rize Kombala takımından Furkan Asrıyüksek, “Biz normalde Rize’de arkadaşlarımızla çaylıkta voleybol oynuyoruz. Bizde karda voleybol turnuvası var dediler buraya geldik. Ödülle çok ilgilenmiyoruz arkadaşlarımla eğlenmeye geldik ama kazanmak isteriz” dedi.

Turnuvada, Anti Corona, Karspor, Zemheri, Zirve 3200 gibi takımlar birbirleriyle yarışacak.

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