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İmplantasyon ya da yerleşme kanaması nedir?

İHA

Kadın Hastalıkları,Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt, gebelik bekleyen kadınların doğal olarak vücutlarındaki değişimlere karşı hassastırlar ve bu süreçteki değişimleri gözlemlediğini belirterek, "Bunları olumlu ya da olumsuz yönde değerlendirebilirler. Bebeğin rahime tutunma süreci ile ilgili baştan itibaren bilgi sahibi olmak gereksiz endişeleri ortadan kaldıracaktır" dedi.

İmplantasyon ya da yerleşme kanaması nedir?

Kadın Hastalıkları,Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt, gebelik bekleyen kadınların doğal olarak vücutlarındaki değişimlere karşı hassastırlar ve bu süreçteki değişimleri gözlemlediğini belirterek, “Bunları olumlu ya da olumsuz yönde değerlendirebilirler. Bebeğin rahime tutunma süreci ile ilgili baştan itibaren bilgi sahibi olmak gereksiz endişeleri ortadan kaldıracaktır" dedi.
Adetin ilk gününden itibaren büyümeye başlayan yumurta ortalama 14 günde, yaklaşık 2,5 cm’ye ulaşınca çatlayarak karın boşluğuna doğru atıldığını kaydeden Op. Dr. Numan Bayazıt, “Bu yumurta tüplerden biri tarafından alınıp, rahime doğru taşınmaya başlar. Bu taşınma 23 gün alan bir süreçtir. Döllenme yani spermin yumurta ile birleşmesi bu süre içinde tüplerde gerçekleşir. Döllenen yumurta tüplerde bölünmeye ve büyümeye başlar. Rahime ulaştıktan sonra birkaç gün de rahim içinde dolanır. Blastosist adını verdiğimiz özel bir aşamaya geldikten sonra rahim içini döşeyen ve endometrium adı verilen çok özel tabakaya tutunur. Buna implantasyon denir. Bebek buraya tutunur ve buradan beslenir. Binlerce kılcal damar ile besin alışverişine girer” diye konuştu.
Op. Dr. Numan Bayazıt, her 34 kadından biri implantasyon esnasında veya daha sonra adet benzeri bir kanama gördüğünü dile ifade ederek, “Bu muhtemelen tutunma esnasında küçük kılcal damarlardaki sızıntı nedeni ile olmaktadır. Normal adete göre daha az, daha kısadır ve rengi daha açıktır. Beklenen normal adet döneminden birkaç gün veya 1 hafta kadar önce olabilir. Kramp tarzı ağrılar da olabilir. Ancak bütün bunlar kural değildir, değişkenlik gösterebilir.
Özellikle tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleri ile tedavi olan ve test gününü heyecanla bekleyen kadınlar, testten birkaç gün önce böyle bir kanama ile karşılaşınca gebe kalamadıklarını düşünüp, büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Bu kadınlar genellikle gebe kalmışlardır ancak şunu da unutmamak lazım ki bu gebeliğin kesin belirtisi de değildir.
Sonuç olarak implantasyon kanamasının olması veya olmamasının tıbbi açıdan bir önemi yoktur.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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