Sabuncuoğlu, ünlüleri mercek altına aldı

Hürriyet Haber Ajansı, Günaydın Gazetesi ve Doğan Haber Ajansında 41 yıl gazeteci/ yönetici olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kadir Sabuncuoğlu, ikinci kitabında yaşadığı coğrafyanın ünlülerini mercek altına aldı.

Meslek yaşamımda Doğu’dan yaklaşık 100 bin fotoğraflı, görüntülü haberi, medyaya servis eden Kadir Sabuncuoğlu, gazetecilik dönemindeki anılarını ‘Bir Ömür Bin Haber’ isimli kitabında yayımladı. Ardından yaşadığı coğrafyadaki insan hikayelerinin yer aldığı ‘Az Gittik Uzun Gittik’ kitabını okuyucularla buluşturan Sabuncuoğlu, İHA Bölge Temsilcisi Ayhan Türkez’i ziyaret etti.

Sabuncuoğlu, Zafer Yayınlarından çıkan yeni kitabını tanıtırken şunları söyledi: “Az Gittik, Uzun Gittik isimli kitabımda “Neler var?” diye merak edenlere birkaç ipucu vereyim. İlk önce genç yaşta, bir kaza sonucu hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal’ın anne ve kardeşlerini sizlerle tanıştıracağım. Erkal ailesinin bireyleri sizlere kaybettiğimiz önemli bir değer olan İbrahim’i daha yakından tanıtacak. Sadece anne ve kardeşleri değil, 14 yıllık eşi Filiz Erkal’ın da söyleyecekleri var. Ölümünden kısa bir süre önce İbrahim Erkal, annesi Hatice Erkal’a neden, “Ana benimle ölür müsün?” dedi. Annesi İbrahim’e nasıl bir yanıt verdi? İbrahim Erkal, eşi Filiz’e hangi şarkıyı besteledi? İbrahim Erkal’a kimler haksızlık, vefasızlık yaptı? Hepsi ve daha fazlası, ‘Az Gittik Uzun Gittik’ kitabında.”

‘Az Gittik Uzun Gittik’ kitabında Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’ın birbirinden ilginç esprili anılarına yer veren Sabuncuoğlu, Erzurum’un Nasrettin Hocası olan Naim Hocanın cenaze namazında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i nasıl güldürdüğünü anlattı. Sabuncuoğlu kitabında yer alan konularla ilgili olarak şöyle devam etti:

“Bir başarı öyküsü ile ünlenen Muammer Usta, yerel bir tatlıyı nasıl dünyaya tanıttı? ‘Benim her davam bir şovdur?’ diyen Avukat Faruk Terzioğlu, tabancayı ağzına dayayana ne dedi? Usta Magazinci Demirhan Hararlı, verdiği sözü unutan Televizyoncu Acun Ilıcalı’yı nasıl uyardı? Teyyo Pehlivan’dan ilginç fıkralar ve Ciğerin Fuat’tan tarihi anılar, Az Gittik Uzun Gittik’de. Bunların yanı sıra Mehmetçikleri riske atmamak için Amanos Dağlarında ayaklarını kaybeden Kahraman Yarbay Yakup Kutman’ı, kansere çare bulmak için ‘gece gündüz’ demeden deney yapan Prof. Dr. Halis Süleyman ile Prof. Dr. Fikrettin Şahin’i, Dadaş Film Festivalinin Sultanlarını, Çevre için savaşanları, Sivri dilli siyasetçiyi, Kahraman çocukları, aşkı yarım kalan ses sanatçısını, dağların taçsız kralını tanıyacağız. On beş yılda yazılan şiiri, Sarı Gelin meydan savaşını, yarım asırlık fotoğrafın ardından 200 sayfalık kitabın son bölümde ise ‘Polisin alkol ölçüm oyunu’ ve ‘Müdür engelli olunca’ öykülerini okuyacaksınız.”

Kadir Sabuncuoğlu’nun kitapları Erzurum’da Vehip Atalay Kitap Sarayında, internet dünyasında ise kitapyurdu.com, kitapsec.com, odakitap.com, sozcukitabevi.com gibi sitelerde satışa çıktı.

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