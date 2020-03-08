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DES Genel Sekreteri Karataş, ‘’Müreffeh Türkiye için kadın; kadınlarımız için eğitim’’

İHA

DES Genel Sekreteri Karataş, ‘’Müreffeh Türkiye için kadın; kadınlarımız için eğitim’’

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Sekreteri Yusuf Kenan Karataş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
DES Genel Sekreteri Yusuf Kenan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kadınların toplumun tüm alanlarda hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe eşit ve güven içinde bakabilmelerinin mutlu ve müreffeh toplum olmanın ön koşuludur. Bunu sağlamanın yegane yolunun ise aileden başlayan, okulda da pekiştirilen etkili, çağdaş, demokratik bir eğitim sisteminden geçmektedir. Kadınların ihmal edildiği, şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığı bir Türkiye’nin barış ve huzuru yakalaması mümkün değildir."
“Kadınlarımızın bu mücadelesi topyekün bir eğitim hamlesiyle desteklenmeli, siyasetçiler tarafından da motive edilmelidir.’’ diyen Karataş daha sonra şunları kaydetti,
‘’Kadınlarımızın eğitimlerinin ki özellikle mesleki eğitimlerinin önündeki engellerin kaldırılması, ekonomik özgürlüğe kavuşmaları, kadın girişimcilerimizin teşvik edilmesi, güçlü, eşit, adil ve şeffaf bir Türkiye hedefinin öncelikleri arasındadır. Bu durum Türkiye'nin ilerleme ve gelişme sürecinde önemli pozitif farklılıklar oluşturacaktır’’
Halen dünyanın birçok ülkesinde kadına yönelik istismar, şiddet, ayrımcılık ve sömürünün devam ettiğini, dünyada yaşanan küresel yoksulluktan en çok kadınların etkilendiğini kaydeden Karataş şöyle devam etti: "Dünyadaki açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan 2 milyara yakın insanın yüzde 70'ini kadınların oluşturması bunun çarpıcı bir örneğidir. En gelişmiş ülkelerde dahi halen kimileri namus, kimileri töre, kimileri dinsel sömürü uğruna, kimileri siyasi ikballeri uğruna, kimileri cinsel özgürlük uğruna, kimileri teröre malzeme yapmak uğruna, sağcı, solcu, milliyetçi, cumhuriyetçi, muhafazakâr, liberal düşünsel yapıda olsun, siyasetçi, ticaretçi, modacı, gazeteci hemen herkes kadını ve haklarını istismar etmektedir.”
Sendika olarak kadına yönelik her türlü baskı, dayatma ve ayrımcılığa karşı olduklarını, kılığı, kıyafeti, işi, mesleği, yaşı ve inancı, ne olursa olsun bütün kadınları eşit ve özgür vatandaşlar olarak gördüklerini ifade eden Karataş, başta eğitim kuruluşları olmak üzere adli ve idari kurumlardaki erkek egemen, statükocu yönetim anlayışı değiştirilmelidir diyerek kadın haklarına saygılı, barış dolu, müreffeh bir Türkiye ve dünya temennisiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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