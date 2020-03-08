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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydemir: ‘Biz kadına saygıyı cihana belleten milletiz’ Aydemir: ‘Kadın hakkı ana hakkıdır’ Aydemir: ‘‘Kadına saygıyı mukaddesatımızdan biliriz’

İHA

Aydemir: ‘Biz kadına saygıyı cihana belleten milletiz’ Aydemir: ‘Kadın hakkı ana hakkıdır’ Aydemir: ‘‘Kadına saygıyı mukaddesatımızdan biliriz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Hz Sümeyye imanında, Hayme Hatunların iffetinde, Hüma Hatunların irfanında buluşan; Nene Hatunların ufkunda, Tenzile anaların yolunda ömürlerini sarf eden; mukaddesatına ve milletine nefsini adayan evlatlar yetiştiren analarımıza minnettarız. Varlığımız onların eseridir’ dedi.
KADINA HÜRMET
‘Biz kadına hürmeti, hakkının teslimini 8 martlarda değil, 1442 yıl evvelki ilahi mesajda bulmuş bir milletin evlatlarıyız’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Muhteşem Tarihimizi Cennetin ayakları altında olduğu analar ve onların edep, sadakat, izzet, haysiyet hassasiyet ve dikkatleriyle yetiştirdiği evlatlara borçluyuz. ‘ mesajını verdi.
DEĞİŞMEZ HAKİKAT
Milletvekili Aydemir, ‘Türk Milletini ‘Hakka tapan bir millet’ olarak tarif ettiren yegane sır; insanı eşrefi mahlukat olarak bilmek, kadını toplumun esası olan analar olarak görmek, onun mutlak temelini oluşturduğu aile kurumuna özen, itina ve saygı beslemektir. Merhum Akif’in, ‘dünyada en safalı hayat’ olarak takdim ettiği ve Hayatı Aile isminde bir maişet var; Saadet ancak odur’ ifadeleriyle kayıt düştüğü mukaddes aile kurumu, bizim özümüzü ifade eder ki, bunun temeli kadındır, anadır. Bu öğreti 8 Martlarda değil, 14 asır evvel kainatı zulmetten nura kavuşturan gerçeğin vurgusudur. ‘ dedi.
‘KADINA SAYGIYI MUKADDESATIMIZDAN BİLİRİZ’
Milletvekili Aydemir, ‘Biz, tarih yazan bir millet olarak kadına saygıyı ve hakka teslimi Batıdan değil, bizi bir abide millet haline getiren mukaddesatımızdan biliriz. ‘İman dolu göğsü gibi serhaddi olan evlatları yetiştiren ve onlara, ‘Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli/Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli/Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli’ azim ve kararlılığını kazandıran analarımız iffet ve ismetleriyle muazzez coğrafyamızın, şüheda kanlarıyla bezeli fiziki ve manevi sınırlarını çizen birer ruh mimarlarıdır. ‘ betimlemesini yaptı.
‘EŞYADA ESMA, ESMADA MÜSEMMA GÖREN ANALARIMIZ’
Mesajında, ‘Unutulmamalıdır ki, Anadolu’yu irfan bereketine kavuşturan ruhun esası, Mütefekkir Ayverdi’nin tarifiyle ‘‘eşyada esma, esmada müsemma görenleri yetiştiren analardır’, kadınlardır. Bu mukaddes coğrafya Ahmet Yesevi’nin Anadolu’yu manevi imar için görevlendirdiği Baciyanı Rum’un yani Anadolu bacılarının, analarının eseridir. ‘ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Şu içinde bulunduğumuz gaflet ve dalalet içindeki dünyayı ortak bir vicdanda buluşturacak ve uyandıracak olan yegane güç imanlı analarımız ve onların yetiştirdiği Mehmetlerimiz olacaktır. ‘ dedi.
DİYARBAKIR ANALARI VE HACİRE ANA
Mesajında Diyarbakır Analarının, hainler elinden evlatlarını kurtarmak için verdiği destansı mücadele ve gösterdikleri dirayet ve kararlılığa şükran duyduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Hacire anaların ihanet şebekeleri karşısındaki kahramanca duruşlarına, devletin dirliği, milletin birliği yolundaki kararlılıklarına minnettarız. Diyarbakır analarının sergilediği metanet, bölücü hainlerin sonunu getirecektir. ‘ vurgusunda bulundu.
RAHMET NİYAZI
Milletvekili Aydemir, ‘Başta şehit anneleri olmak üzere, analara ve kadınlara saygımızı sunuyor, onların; ezan dinmesin bayrak inmesin, vatan bölünmesin kararlılığıyla nefislerini mukaddesatına adayan şehit evlatlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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