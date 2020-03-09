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Ameliyatsız şekilde yanak inceltmek mümkün

İHA

Dr. Sevgi Ekiyor, yüz güzelliğinde belirgin elmacık kemikleri ve dolgun dudaklar kadar yanakların hafif içeri doğru olması yüze daha kadınsı ve çekici bir görüntü verdiğini söyledi.

Ameliyatsız şekilde yanak inceltmek mümkün

Dr. Sevgi Ekiyor, yüz güzelliğinde belirgin elmacık kemikleri ve dolgun dudaklar kadar yanakların hafif içeri doğru olması yüze daha kadınsı ve çekici bir görüntü verdiğini söyledi.
Dr. Sevgi Ekiyor, “Yuvarlak yanaklar sadece sizi daha kilolu göstermekle kalmaz aynı zamanda yüzünüzün daha erken daha sarkık gibi algılanmasına ve ilerleyen yaşlarda da yerçekimi etkisinin daha hızlı gözlenmesine de sebep olur. Daha ince bir yüz, daha çekici bir görüntü ve daha yukarıya alınmış bir görsel için yanakları inceltme zamanı. Üstelik tüm bunları yaz aylarında da elde edebilirsiniz” dedi.
Hollywood yanağı ve yüzü olarak son zamanlarda çok merak edilen bir konudaki yeni bir teknoloji ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Ekiyor, “Kadın ve erkeklerde yanak bölgesinde yağ yastıkları bulunur. Kimi zaman genetik özelliklerle kimi zaman da kilo alımına bağlı olarak bu yağ alanları istenilenden daha fazla olabilir. Yüzün daha yuvarlak gözükmesine neden olan bu bölgesel yağ birikimi kilo verilmesi ile çok fazla küçülme göstermez. Yaşla birlikte bu yağ yastıkçığı yerçekiminin de etkisiyle aşağıya doğru yer değiştirir ve yüzümüzün daha sarkık olmasına neden olur. Orta yüz bölgesinde elmacık kemiklerinin belirgin olması; elmacık kemiklerin hemen altından başlayan ve çene kemiğine doğru uzanan yanak bölgesinin ise daha çukur olması idealdir. Bu ince yanak alanının hemen altında ise yine daha çıkık ve belirgin bir çene kemiği orta yüz güzelliğinin tamamlayıcısı olarak kabul edilir. Yani elmacık kemiği ve çene kenarı birer tepe teşkil ederken arasındaki yanak bölgesi bir vadi özelliği taşır. Bu yüksek ve alçak alanların oluşturulması için dolgular veya yanak yağ yastıkçığının alımı veya eritilmesi uygulanabilir. Hangi işlemin hangi kişide doğru olacağına ise bilgisayarlı analizler ile belirlemek gerekir” diye konuştu.
Yüz arzu edildiği kadar ince değilse veya kilo fazlası nedeniyle belirgin yanaklı bir görüntü mevcutsa dolgularla jawline yani çene hattı yapmanın yüz dengesini daha da bozacağını kaydeden Dr. Ekiyor, “Özellikle Uzakdoğu kadınları yanaklarının belirgin dolgun olmalarından şikayetçi oldukları için ameliyatsız yanak yağlarını eriten teknolojiler konusunda Kore lider bir ülke konumundadır. Bu teknolojilerden oldukça yeni bir tanesi ise yanak yağlarının azaltılarak yanak dokusunun sıkılaşmasını sağlayan yüksek frekanslı radyofrekans cihazı AGASSİ dir. Ağız içinden yapılan kişinin ihtiyacına göre yaklaşık 824 dakikalık bir veya maksimum 2 seanslık uygulamayla yağ tabakasına ulaştırılan enerjiyle yağlar eritilmekte ve kolajen üretimi artırılarak deri altı dokularda sıkılaşma sağlanmakta. Ağrısız bir uygulama olan bu yöntemin 2 seans uygulanması sizi ince yanaklarınıza ulaştıran yolda yardımcınız. Ağız içinden yapılması ve lazer dalga boyu kullanmaması nedeniyle ameliyatsız yanak inceltmek isteyen hastalarının yaz kış ayları fark etmeksizin gözdesi olacak. İşlem sonrasında kendiliğinden lenf sistemi ile parçalanan yağlar 1,53 ay içinde atılacak ve anormal kilolar alınmadığı sürece aynı bölgede normal yaşlanma belirtileri harici tekrarlayan bir kalınlaşma olmayacaktır” açıklamalarında bulundu.

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