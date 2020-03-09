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Rektör Çomaklı, hafta sonu ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hafta sonu mesailerini çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini ziyaret ederek değerlendiriyor.

Rektör Çomaklı, hafta sonu ziyaretlerini sürdürüyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hafta sonu mesailerini çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini ziyaret ederek değerlendiriyor.
ÜniversiteSTK iş birliği çerçevesinde geleneksel hale getirdiği STK ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyen Rektör Çomaklı, Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce ve Genel Sekreter Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ile birlikte Erzurum'un sağlık alanında önde gelen sendikal temsilcilerinden Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Erzurum Şubesini (SağlıkSen) 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ziyaret ederek yöneticileriyle bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında Rektör Çomaklı, SağlıkSen Erzurum Şube Başkanı Abdullah Duman ve SağlıkSen Kadın Kollarının misafiri oldu.
“Kadına Saygı ve Sevgi, Bizlerde Daima Var Olan Bir Olgudur”
Konuşmasına, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başlayan Rektör Çomaklı, "Dinimiz ve kültürümüzün özelliklerinden biri olan kadına saygı ve sevgi, sadece 8 Mart'ta değil, bizlerde daima var olan bir olgudur" dedi.
Sağlık alanında çalışan kadınların haklarının savunulması ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi konusunda SağlıkSen ile birlikte şimdiye kadar önemli çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların devam ettiğini söyleyen Rektör Çomaklı, SağlıkSen'in kararlı, ilkeli ve sorumlu sendikacılık anlayışından taviz vermeyen bir STK olduğuna dikkat çekti.
İş yerlerindeki demokrasinin güçlendirilmesi, çalışanların taleplerini sendikasının bütün organlarına ulaştırması ve işyerinde kendisini güvende hissedip demokratik süreçlere katılabilmesi noktasında özverili çalışmalarından dolayı SağlıkSen yöneticilerini tebrik eden Prof. Dr. Çomaklı, sendikalaşma faaliyetlerinin çalışan hakları açısından oldukça önemli bir konu olduğuna vurgu yaptı.
“Bilginin Topluma Aktarılması İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”
ÜniversiteSTK iş birliğinin, üniversitelerdeki bilgi birikiminin topluma aktarılarak faydaya dönüşmesine ve katkıda bulunma amacı taşıdığına vurgu yapan Rektör Çomaklı, “Üniversitelerin temel görevi bir yandan eğitimöğretim hizmetleri vermek, diğer yandan da temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yapmaktır. Yapılan araştırmaların amacı ise bilgi üretilmesi ve mevcut bilgilere yenilerinin katılmasıdır. Üniversiteler bir yandan eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürüp diğer yandan da toplumun ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalışmaktadır. Bizde bu vizyon çerçevesinde STK ziyaretlerine büyük önem veriyoruz” diye konuştu.
Şube Başkanı Abdullah Duman ise Rektör Çomaklı’nın nazik ziyareti için teşekkür ederek, Atatürk Üniversitesinin sağlık alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan övgüyle bahsetti. Üniversitenin kapılarını Erzurum’a açan Prof. Dr. Çomaklı’nın bu hassasiyetini yerinde bulduğunu aktaran Duman, hangi anlamda olursa olsun tüm taleplere ilgiyle yaklaşan Rektör Çomaklı'nın hayata geçirilecek projelerinde yer almaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.
Rektör Çomaklı kahvaltı programında; kurumlararası iş birliğinden, sendikal hizmetlere, çalışan memnuniyetinden, hak ve özgürlüklere kadar birçok konuyu şube yönetimiyle konuşarak talepleri dinledi.

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