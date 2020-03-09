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Radyofrekans teknolojisi ile ameliyatsız yanak inceltmek mümkün

İHA

Dr. Ata Nejat Ertek, ameliyatsız yanak inceltmenin mümkün olduğunu söyledi.

Radyofrekans teknolojisi ile ameliyatsız yanak inceltmek mümkün

Dr. Ata Nejat Ertek, ameliyatsız yanak inceltmenin mümkün olduğunu söyledi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “İnce ve keskin yüz hatları özellikle bayanların hayalidir. Ameliyatsız yanak inceltme ile artık daha zarif görünme sahip olmak mümkün. Yanak yağları sadece kilolu olan kişiler de değil, zayıf olan kişiler de görülen bir sorundur. Yuvarlak yanaklar kişiyi sadece daha kilolu göstermekle kalmaz aynı zamanda yüz hatlarını da gizler. Genetik yatkınlığın yanı sıra kişinin kilo alımına bağlı olarak da yanak bölgesinde bulunan yanak yağları olması gerekenden daha fazla olabilir. Bu durumda kişinin yüz güzelliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Yüz hatlarının belirginleşmesi yanak yağlarındaki fazlalıktan kurtulmakla mümkün” dedi.
Yanak yağlarının azalmasını sağlayarak bununla birlikte yanak dokusuna sıkı bir görünüm veren yüksek frekanslı radyofrekans teknolojisinin ameliyat olmaya gerek kalmadan yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkarabildiğini ifade eden Dr. Ertek, “Yanak inceltmeye yarayan bu sistem ile ağız içinden yanak altına yerleştirilen bir aparat ile uygulanan monopalar radyofrekans enerjisi ile yağ dokusuna kolayca ulaşılabiliyor.1520 dakika süren uygulamayla yağ tabakasına iletilen enerjiyle yağ hücreleri eritiliyor ve kolajen üretimi artırılarak deri altı dokularında sıkılaşma sağlanabiliyor. Uygulama ağrısız bir uygulama olup ameliyatsız ve gündelik yaşamı olumsuz etkilemeyen bir yöntemdir” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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