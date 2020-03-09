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İyi Parti meclis üyeleri AK Parti’ye geçti Erzurum’da 450 kişi, İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı

İHA

İyi Parti meclis üyeleri AK Parti’ye geçti Erzurum’da 450 kişi, İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti’den seçilen 2 meclis üyesi, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Erzurum AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve çok sayıda üye katıldı.
Güçlü yapılarının, İyi Parti'den AK Parti'ye geçen üyelerle daha çok güçleneceğini ifade eden Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Güçlü ve çok muhkem bir yapımız var partimize katılan kardeşlerimizle beraber bu yapı çok daha iyi yerlere gidecek. Birlikte hizmetlerimizi katlayarak yürüteceğimizi düşünüyorum. Palandöken ilçe teşkilatımıza ve Palandöken Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bir yıllık zaman zarfında güzel arkadaşlık yapmışlar ki, güzel birliktelik kurmuşlar ki arkadaşlarımız bizim partimize gelmek istediler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İl Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Erzurum basını eskiden beri nitelik ifade eden bir yapıdır, bu töreni de bu bağlamda aktarıp katkıda bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız her grup toplantısında AK Parti'nin özel bir yuva şeklinde olduğunu söylüyor ve burada bölücü yıkıcı olmamak kaydıyla herkesin yer bulabileceğini vurguluyor. Ben de onu temsilen İyi Parti'den AK Partimize geçen kardeşlerime hayırlı olsun diyorum ve herkesi partimize davet ediyorum" dedi.
AK Parti'ye geçiş yapan iki meclis üyesiyle güzel işlere imza atacaklarını vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Bugün İyi Parti'den AK Parti'ye geçecek olan değerli meclis üyelerimize böyle güzel bir toplantıda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kendi özgür iradeleriyle tercih yapmışlar, aramıza katılmak istemişler. Gelmek isteyen her arkadaşımıza kapımız açık. Vekilimizin de dediği gibi partimiz gelmek isteyen herkese yer verebilecek durumda bir parti. 82 milyon insanımızı kucaklayan bir parti. Ülkemize ayrım yapmadan hep beraber en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Kardeşlerime hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.
AK Parti'nin kendilerine katılmak isteyen herkese yetecek kadar yeri olduğunu söyleyen Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, "Biliyorsunuz AK Partimiz çok uzun senelerdir ülkemizin kaderinde çok etkisi olan bir siyasi partidir. Yani Türkiye'ye daha önce de çok partiler gelmiş ama AK Parti kadar ileri seviyelere kadar hiçbir parti ülkemizi götürememiştir. Bu büyük parti halkımızın teveccühüne mazhar olmaya devam ediyor. Bu vesileyle bize geçmiş dönemlerde de yakın olan 2 kardeşimiz İyi Parti'den AK Partimize geçmelerinden memnuniyet duyuyorum ve partimizi hep beraber daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
450 kişiyle AK Parti'ye geçtiklerini vurgulayan Palandöken Meclis Üyesi Burhanettin Atmaca, "AK Parti'ye gelmekten büyük bir gurur duyuyorum. Seçimden önce İyi Parti'ye 450 kişi ile katıldık ve kazandık. Ne yazık ki aradığımızı İyi Parti'de bulamadığımız için Palandöken meclis üyesi arkadaşımla ve bizle beraber 450 katılımcıyla istifa ettik. Palandöken Belediye Başkanımızın ve ilçe başkanımızın gayretiyle yaptıkları çalışmalarla bizi AK Parti'ye bağladılar. Biz de 450 kişiyle AK Parti'ye geçiş yaptık" dedi.
AK Parti'nin kimseyi ayırmadan siyaset yaptığını söyleyen Palandöken Meclis Üyesi Sebeki Yılmaz ise, "Geçen ki yerel seçimlerde kazandık. Palandöken Belediye Başkanımızın çok insancıl bir siyaset yaptığını, kimseyi ayırmadan işlem yaptığını gördük ve siyasetin bu olduğuna karar verdik. Bu adama karşı muhalefet yapamayız dedik ve AK Parti'ye geçme kararı verdik, hepimiz için hayırlısı olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılan üyelere rozet takıldı.

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