İMO Erzurum ailesi Kadınlar Günü’nde bir araya geldi

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi 8 Mart Dünya Kadınları Günü münasebetiyle bölgede görev yapan kadın mühendislerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Kadınların meslek hayatı içerisindeki rolleri ve bu alanda yaşadıkları tecrübelerin ele alındığı programda ilk konuşmayı yapan İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Emine Parmaksız, “Kadınların İnşaat Mühendisliği mesleğinde olduğu gibi hayatın her alanında olduğuna dikkat çekerek , kadınların bu yönüyle hem toplumu hem de aileyi inşa ettiğini söyledi.

Parmaksız sözlerine şöyle devam etti: “Kadınlarımız günümüz yaşam koşullarında yalnızca evinde değil, yaşamın her alanında katma değer katıyor. Son yıllarda kadın meslektaşlarımızın iş hayatındaki varlıkları artırmıştır. Özellikle ülkemizde bu artışı bariz bir şekilde görebilmek mümkündür. İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi olarak bünyemizde kadınlarımızın sayısı bir hayli fazla. Bu durum kadınlarımıza verdiğimiz değeri açıkça ortaya koymaktadır.”

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Abdulkadir Orhan da programa katılım sağladı.

Orhan, “Türkiye olarak inşaat sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasındayız. Geldiğimiz bu prestijli noktada hiç kuşkusuz kadınlarımızın emeği çok fazladır. Kadın bizim toplumumuzda her yönüyle değerlidir. Bu vesile ile programa katılım sağlayan tüm kadın İnşaat Mühendislerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, tüm dünya kadınlarının hak ettiği noktalarda olmalarını temenni ediyorum” dedi.

Programa katılım sağlayan İnşaat Mühendislerine günün anlam ve önemine binaen İmo Erzurum Şube tarafından hazırlanan hediye takdiminde bulunuldu ve ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.