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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Palandöken Belediyesinden Şühedaya Vefa

İHA

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve eşi Hülya Sunar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Palandökenli şehit annelerini ağırladı. Şehit ailelerinin yoğun katılım gösterdiği programa, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve eşi Adalet Ömeroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet emin Öz'ün eşi Meryem Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın eşi Aybüke Uçar, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, Belediye Meclis üyeleri, Belediye kadın personelleri de katıldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu...

Palandöken Belediyesinden Şühedaya Vefa

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve eşi Hülya Sunar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Palandökenli şehit annelerini ağırladı. Şehit ailelerinin yoğun katılım gösterdiği programa, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve eşi Adalet Ömeroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet emin Öz’ün eşi Meryem Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın eşi Aybüke Uçar, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, Belediye Meclis üyeleri, Belediye kadın personelleri de katıldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise telefonla katılım sağlayarak şehit ailelerine seslendi.
SUNAR’UN SUNUMU
Şehit Ailelerini ağırlama töreninde katılımcılara seslenen Başkan Muhammet Sunar, “Daima şefkatin, fedakârlığın sembolü olmuş kadınlarımıza olan saygımız sadece 8 Mart ile sınırlı değildir.” ifadeleriyle Kadının değerini bilen, onu aile ve hayatın merkezine koyan ve hayatın öncüsü olarak gören bir medeniyetin emanetçileri olarak, yaşamın birçok alanında etkinlik alanlarının artırılması için üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirme gayretinde olduklarının altını çizdi.
ŞÜHEDAYA RAHMET NİYAZI
Başkan Sunar, “Peygamberlikten sonra en yüksek makam olan şehitliğe erişmiş kardeşlerimizin analarına, evlatlarına minnettarlığımızı vurgulamak istedik bu etkinlikle. 8 mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle bir araya gelerek bezmi ezelde verdiğimiz kardeşlik ahdimizi yineleyelim, Tasada ve neşede tek vücut olduğumuzu cümle aleme izhar edelim, Elele gönül gönüle Vahdet ve tevhitle kaydedilen birlik ve dirliği paylaşalım istedik. Allah’ın rahmeti şühedamızın üstüne olsun.. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor. Saygılarımı sunuyorum. Etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi
AYDEMİR KATILIMCILARA SESLENDİ
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Milletvekili Aydemir, “Bu gün özel bir gün ama bizim medeniyetimiz kadınlara bir gün değil, bütün günleri tahsis etmiştir. Yani ayaklarınızın altına cenneti koyan bir anlayışın mensubu olmanın şerefi bize yeter. Hele şehit aileleriyle birlikte olmak, bulunmaz bir nimet bizim için. Sevgili belediye başkanımıza ve eşine, partimizin yetkililerine ve ilçe başkanımıza ve her kim katkıda sunmuşsa minnettarlığımı ifade ediyorum. Daha önceden söylemiştik kadın sevgiyi, muhabbeti ifade ediyor. Ve hep söyledik ki kadın demek bütün bir kainatın yaradılışının esrarı demek. Çünkü Cenabı Hakk vedud sıfatı üzerine yaratmıştır. Yani vedud ne demek; sevgi sıfatı. Öyleyse siz cenabı hakkın o sıfatını temsil ediyorsunuz. Onun için kendinizle iftihar edin. Kendinize ayrıcalıklı bir yer olduğunuzu bilin. Ondan dolayı da saygınlığınızı bir kere daha teyit ediyorum. ‘dedi.
ŞEHİTLER BİZİM MİLLİ ONURUMUZ
Şehit analarına seslenen Milletvekili Aydemir, ‘Şehit aileleri, yakınlarını başımızın üzerinde taşıdığımızı burada tekrar kayda geçiyorum. Şehitler bizim şeref sayfalarımız. Onların aileleriyle ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü onların evlatları bu vatanın tapusunda isimlerini kayda geçmiş isimlerdir. Yani bu vatanın bir tapusu var. Bu tapuda şehitlerin isimleri tek tek yazılıyor. Öyleyse ayrıcalıklısınız. O yüzden sizi ne kadar onure etsek azdır. Onun için buna sayfa açan Başkanımız Muhammet Sunar’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadınlar gününüz mübarek olsun. Dualarınız bize yansısın istiyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, cumhurbaşkanımızın dirayetiyle yedi düvele karşı mücadelemizde sizin dualarınızın katkısı olacaktır . Bunu da özellikle talep ediyorum. Tekrar gününüz kutlu olsun, mübarek olsun. Yürekten saygı duyuyorum .” diye konuştu
TAŞKESENLİOĞLU’NUN KONUŞMASI
Programa AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da telefonla katılım sağlayarak şehit ailelerine seslendi. Taşkesenlioğlu Ban, “Bugün sizlerle, orada olmayı çok isterdim. Ancak mecliste vazifem nedeniyle Erzurum’dan ayrılmak zorunda kaldım. Biz kadınlar anne olarak da, iş kadını olarak da, siyasetçi olarak da, öğretmen, doktor olarak da Türkiye’nin bugünü ve yarını için dinlenmeden çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki sizlerin çocukları da bize emanet ettikleri bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet, payitaht kılabilme adına var gücüyle çalışmaya devam edecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında geriye kalan 364 günü de tüm dünyanın, kadınların önemini hatırlatmak için yapılan etkinliktir. Bir ifade vardır ki bunu ben çok severim . Erkek insanoğludur, kadın insan. Ve her biriniz anne olarak geleceği yetiştiriyorsunuz. Kadın olarak dünyaya şekil veriyorsunuz. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki şehitlerimizin bize emanet ettiği vatanı ve bayrağı koruyabilme adına sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ben bütün şehit annelerinin ellerinden öpüyorum. Orada bulunan kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Bu organizasyon için de sevgili Belediye Başkanımız Muhammet Sunar ve eşi Sayın Hülya Sunar’a çok teşekkür ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” diye konuştu.

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