Kırkpınar’dan istifa açıklaması

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye gecen Palandöken meclis üyesi Burhanettin Atmaca ve Sebeki Yılmaz’ın istifalarını değerlendirdi. Kırkpınar, “Kendileriyle ilgili istifalarına saygı duyuyorum, ama 450 rakamı tamamen hayal ürünüdür, değil 450, on kişi istifa etmemiştir.” dedi.

2 meclis üyesinin istifa edip AK Parti’ye geçmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Kırkpınar, “Seçim zamanı Palandöken bölgesinde AK Parti mensupları, siyaset yaparken bu arkadaşlarımızı kastederek, ‘İYİ Parti HDP ile ittifak yapmış, meclis üyesi listesine bakın HDP/PKK’lıları meclis üyesi yapmaya çalışıyor’ diye propaganda yapmıştı. Gerçi biz bu arkadaşlarımızın böyle olduğunu düşünmüyoruz. Şimdi aynı duruma AK Parti mi düştü. Bunun yorumunu kamuoyuna bırakıyorum. Bu iki isim zaten hiçbir zaman İYİ Parti’ye aidiyet duygusu taşımamış, siyaseti halka hizmet için değil, ikbal beklentileriyle yapan arkadaşlardır. Doğal olarak İYİ Parti kendilerinin beklentilerini karşılayamamış olabilir. Çünkü İYİ Parti’de rant ve siyasi ikbal üzerine kurulu bir siyaset anlayışı yok. Kendileri ile birlikte 450 kişinin de partiden istifa ettiği hayal ürünüdür. Zira değil 450 kişi on kişi bile partimizden istifa etmemiştir.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.